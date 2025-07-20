إنشاء سوق حضاري ومعهد ديني استجابة لاحتياجات أهالي قرية صنبو بأسيوط

استقبل اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وفدًا من أهالي قرية صنبو التابعة لمركز ديروط، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها للتواصل المباشر مع المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفتح قنوات تواصل فعالة مع المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وحضر اللقاء المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة ديروط، والمهندسة إيمان علي مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة.

المشكلات التي تواجه أهالي قرية صنبو

واستعرض ممثلو اللجنة المجتمعية لقرية صنبو بأسيوط عددًا من المشكلات التي تواجه أهالي القرية، من أبرزها عدم تشغيل موقف السيارات، والإشغالات، تراكم المخلفات بالمصارف والترع، فضلًا عن الحاجة إلى سيارة إسعاف وسوق حضري ونقاط إطفاء حريق، إضافة إلى مشكلات متعلقة بتوزيع أسطوانات البوتاجاز.

وأصدر محافظ أسيوط حزمة من القرارات العاجلة لتحسين مستوى الخدمات، شملت إنشاء سوق حضاري للباعة الجائلين بطريق الشيخ حمد بجوار الموقف وتكليف الوحدة المحلية بتنفيذ حملات دورية لتمهيد الطرق غير الممهدة ورفع الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة وتوزيع صناديق لجمع المخلفات داخل سوق السمك الأسبوعي والتنسيق مع مديرية الري لرفع نواتج تطهير الترع والمصارف ونقلها خارج الكتلة السكنية.

كما وجّه محافظ أسيوط بسرعة التنسيق مع إدارة المواقف لتدعيم خطوط المواصلات التي تربط بين القرية والمركز والقرى المجاورة، وتكثيف الحملات التموينية على المخابز ومستودعات البوتاجاز لضمان جودة الرغيف وزيادة حصة القرية من أسطوانات البوتاجاز.

تحويل أحد مباني الوحدة المحلية إلى معهد ديني إعدادي

وفي قطاع التعليم، أعلن محافظ أسيوط التنسيق مع المنطقة الأزهرية لتحويل أحد مباني الوحدة المحلية إلى معهد ديني إعدادي لخدمة أبناء القرية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.

وشدد على التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية وهيئة الإسعاف لتوفير أبواش إطفاء بالشوارع وتشغيل سيارة إسعاف بالقرية، مع ضمان سلامة المرافق.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه اللقاءات تُعد ركيزة أساسية في خطة العمل بالمحافظة، لتحقيق الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، مشيدًا بأهمية رفع الوعي المجتمعي والمشاركة الإيجابية في دعم جهود التنمية وتحسين جودة الحياة بالمناطق الريفية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.