الثلاثاء 01 يوليو 2025
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السياحة تبدأ اليوم توثيق عقود الشركات العاملة بموسم العمرة

العمرة، فيتو
العمرة، فيتو

تبدأ غرفة شركات السياحة، اليوم الثلاثاء، اعتماد وتوثيق عقود العمل بموسم العمرة بين الشركات السياحية المصرية والوكلاء السعوديين من خلال البوابة المصرية للعمرة.

وأكدت غرفة شركات السياحة في خطابها المرسل إلى شركات السياحة، أن شركات السياحة المصرية الراغبة في العمل بموسم العمرة ستقوم بالدخول على البوابة المصرية للعمرة من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور نفسه الخاصين بموقع الإدارة المركزية بوزارة السياحة والآثار وملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة على البوابة.

إجراءات السياحة لتوثيق عقود الشركات السعودية

وأوضحت الغرفة أنه على الشركات السعودية الراغبة في التعاقد مع شركات سياحية مصرية التواصل مع الغرفة عبر البريد الإلكتروني بطلب الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالبوابة مرفقًا به السجل التجاري ورخصة وزارة الحج والعمرة السعودية.
 

وأشارت الغرفة إلى أن شركة السياحة المصرية والوكالة السعودية سيقومان بإنهاء إجراءات تسجيل نفسها على البوابة المصرية للعمرة واستيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة على البوابة سجل تجاري حديث بتاريخ إصدار حد أقصى ثلاثة أشهر وشهادة الآياتا، حتى يتسني للغرفة الموافقة على الشركات واعتماد العقود.

 

تحذيرات وزارة السياحة للشركات لتسجيل شركات السياحة

وطالبت الغرفة شركات السياحة بأخذ الحيطة والحذر أثناء إضافة اسم الممثل القانوني للشركة في الصفحة الخاصة بشركة السياحة على البوابة بأنه سيكون نفس الشخص الذي له حق الإدارة والتوقيع عن الشركة على عقد العمرة.

وتضمنت الاجراءات التي حددتها غرفة شركات السياحة لشركات السياحة الراغبة في العمل بموسم العمرة إبرام خطاب ضمان نهائي لصالح وزارة السياحة والآثار بقيمة 1.5 مليون جنيها بغرض تنظيم رحلات العمرة الموسم ١٤٤٧ هـ.

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