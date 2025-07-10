شروط مغلظة من وزارة السياحة لشركات العمرة.. الأسعار تبدأ من 35 ألف جنيه للبرامج الاقتصادية.. وتذاكر الطيران من 15500 جنيه

بخطوات سريعة تواصل وزارة السياحة والآثار تلقي طلبات توثيق عقود شركات السياحة الراغبة في العمل بموسم العمرة للموسم الجديد 1447 هـ، وذلك في ضوء اعتماد وزير السياحة والآثار شريف فتحي للضوابط المنظمة لرحلات العمرة للموسم الجديد.

ضوابط وزارة السياحة والآثار لتنظيم رحلات العمرة

وتضمنت الضوابط المنظمة لرحلات العمرة للموسم الجديد، شروط مشددة علي شركات السياحة، حيث اشترطت الوزارة الي الشركات سداد تأمين مؤقت بإجمالي مبلغ خمسة ملايين جنيه، حيث تلتزم شركات السياحة بتقديم شيك مقبول الدفع بقيمة مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادله من العملة الأجنبية وفقًا لسعر الصرف في حينه لصالح وزارة السياحة والآثار الإدارة المركزية لشركات السياحة على أن يسدد بأي طريقة قانونية تقبلها الإدارة المركزية لشركات السياحة، كما تقوم الشركات بتقدم شيك بنكي يحرره ويوقعه الممثل القانوني للشركة السياحية من له حق الادارة والتوقيع أو رئيس مجلس إدارة الشركة بحسب الأحوال بنفسه في مقر الوزارة أو أن يمهر الشيك بخاتم صحة التوقيع من البنك قبل تقديمه للوزارة بمبلغ 3.5 ملايين جنيها أو ما يعادله من العملة الأجنبية وفقًا لسعر الصرف في حينه لصالح وزارة السياحة والآثار الإدارة المركزية لشركات السياحة.

شروط وزارة السياحة والآثار لتنظيم برامج العمرة



أوضحت الوزارة أنه سيتم رد مبلغ التأمين أو المتبقي منه بعد خصم ما ثم رده للمعتمرين من مبالغ نتيجة الإخلال ببرنامج رحلة العمرة في حساب الشركة، وذلك في نهاية موسم العمرة أو توقفه بحسب الأحوال، شريطة عدم ورود شكوى ذات صلة بمبلغ برنامج العمرة إلى الوزارة خلال شهرين من تاريخ انتهاء أو توقف رحلات العمرة، وذلك لحين البت في الشكوى.

ومنذ إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن عزمها تنظيم رحلات العمرة بأسعار مخفضة، وسيتم تنظيمها وفقا لضوابط موسم العمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث قررت الوزارة شراء شركة سياحية من بنك ناصر ستقوم بتنظيم رحلات العمرة للموسم القادم.



تخوف شركات السياحة من دخول التضامن الاجتماعى لتنظيم برامج العمرة

وأكد أحمد البكرى عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن دخول وزارة التضامن الاجتماعى فى تنظيم برامج العمرة سيؤدي إلى تضرر شركات السياحة صاحبة الحق الأصيل والقانونى فى تنظيم رحلات العمرة بنص القانون، مطالبا وزارة السياحة والآثار بضرورة وجود سقف عددى بضوابط العمرة للموسم المقبل، مشيرا إلى أنه فى حال تطبيق سقف العدد المفتوح كما كان يحدث فى المواسم السابقة، فإن الجمعيات الأهلية ستستحوذ على غالبية المسافرين للعمرة خاصة فى ظل انتشار فروع الجمعيات الأهلية بكافة المحافظات، مما سيمكنهم من تنظيم رحلات للعمرة بأسعار مخفضة جدا للمواطنين مقارنة بالأسعار الموجودة بشركات السياحة، كما ستكون الجمعيات الأهلية قادرة على شراء طاقة فندقية للمعتمرين بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة للمعتمرين التابعين لها مما سيمنحهم أسعارا منخفضة لأسعار الإقامة بالسعودية مقارنة بالأسعار التى تحصل عليها شركات السياحة.

اعلان وزارة التضامن الاجتماعى تنظيم رحلات العمرة

وأشار إلى أن إعلان وزارة التضامن الاجتماعى عزمها تنظيم رحلات العمرة بالتقسيط عن طريق بنك ناصر الاجتماعى سيؤدى إلى مضاعفة الإقبال من المعتمرين على الجمعيات الأهلية لحجز برامج العمرة مما سيخصم من حصة شركات السياحة فى تنظيم رحلات العمرة خاصة أن الجمعيات الأهلية ستتصدر المشهد الأول فى الإقبال الجماهيري لحجز برامج العمرة بسبب انخفاض الأسعار.

أسعار برامج موسم العمرة الجديد

وأضاف ياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، أن أسعار برامج رحلات العمرة للموسم الجديد 1447 هجريًا، ستبدأ من نحو 35 ألف جنيه للبرامج الاقتصادية التي تمتد لمدة 15 يوما، فيما ستبدأ أسعار برامج عمرة الـ3 نجوم من 36 ألف جنيه، وتبدأ أسعار برامج عمرة الـ4 نجوم من 40 ألف جنيه، وذلك بالنسبة للبرامج التي تبلغ مدتها 10 أيام فقط، أما برامج 5 نجوم فيبدأ سعرها من 45 ألف جنيه لنفس المدة.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن أسعار تذاكر طيران موسم العمرة الجديد 1447 هـ، وذلك في ضوء اعتماد شريف فتحي وزير السياحة والآثار للضوابط المنظمة لموسم العمرة في مصر.



أسعار تذاكر طيران موسم العمرة



وأوضحت شركة الخطوط الجوية السعودية أن أسعار تذاكر طيران موسم الحج ستبدأ من 15 ألفا و500 جنيه وتصل إلى 20 ألفا و800 جنيه، حيث تختلف الأسعار وفقا لمواعيد السفر والعودة.

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