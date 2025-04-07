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أخبار مصر

مطار القاهرة يختتم موسم عمرة شعبان ورمضان بسفر ووصول 329 ألف راكب

مناسك العمرة
مناسك العمرة

اختتمت شركة ميناء القاهرة الجوي موسم عمرة شعبان ورمضان بنجاح من خلال تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمعتمرين المسافرين على متن رحلات مصر للطيران من صالة الرحلات الموسمية ورحلات شركة الخطوط السعودية من مبني الركاب (2) بمطار القاهرة الدولي ورحلات شركات الطيران الخاصة من مبني الركاب (1). 

ختام موسم عمرة شعبان ورمضان بمطار القاهرة الدولي

يأتي ذلك في ضوء توجيهات دكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني المصري، بضمان جاهزية المطارات المصرية وتقديم أفضل التسهيلات والخدمات للمسافرين.

وخلال الفترة من 15 يناير حتى 25 مارس 2025 بلغ إجمالي عدد المعتمرين المغادرين من مطار القاهرة الدولي 189,039 معتمرًا، سافروا على متن 960 رحلة جوية تابعة لمصر للطيران. أما في رحلات العودة بعد أداء مناسك العمرة، فقد استقبل مطار القاهرة 139,962 معتمرًا قادمين على متن 957 رحلة جوية.

الفترات عالية الكثافة التشغيلية في المطارات المصرية

وصرح المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن شهر رمضان من الفترات عالية الكثافة التشغيلية في المطارات المصرية سواء في حركة المسافرين المعتمرين أو المسافرين لقضاء أجازة عيد الفطر المبارك، وقد تمكن مطار القاهرة من خلال جهود العاملين والتعاون المثمر بين جميع الجهات العاملة بالمطار في تلبية احتياجات المعتمرين والمسافرين على أكمل وجه وبدون أي أزمات او تأخير، حيث تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الرحلات والتعامل مع أي طارئ. 

وأعرب المحاسب مجدي إسحق عازر رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي عن شكره وتقديره لجميع العاملين بكافة أنشطة الشركة مشيرًا إلى أن النجاح جاء في إطار الخطة الموضوعة مسبقًا لموسم العمرة هذا العام.

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