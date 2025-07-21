خبير قانون دولى: استخدام سلاح التجويع ضد الشعب الفلسطينى محظور وفقا لاتفاقية جنيف

قال الدكتورالدكتور أيمن سلامة ،أستاذ القانون الدولي إنّ استخدام التجويع كسلاح حرب من جانب اسرائيل ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة هوامر محظور بشكل قاطع بموجب القانون الدولي الإنساني. هذا الحظر ليس مجرد وصمة أخلاقية، بل هو جريمة حرب. وتجدر الإشارة إلى النقاط التالية:

حظر التجويع كأسلوب حرب:



واكد فى تصريح لـ فيتو ان البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 (المادة 54) والبروتوكول الإضافي الثاني (المادة 14):

يحظران بشكل صريح "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال". كما يحظران "مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، مثل المواد الغذائية والمناطق الزراعية لإنتاج الأغذية والمحاصيل والمواشي ومنشآت مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري".

يعتبر هذا الحظر قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي، مما يعني أنه ملزم لجميع الدول، سواء كانت طرفًا في هذه البروتوكولات أم لا.



اتفاقية جنيف الرابعة

وواصل حديثة قائلا اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 55):تُلزم القوة المحتلة بتوفير إمدادات الغذاء والمستلزمات الطبية للسكان في الأراضي المحتلة، وإذا كانت موارد الأرض المحتلة غير كافية، فعليها أن تستورد ما يلزم من مواد غذائية ومستلزمات طبية وغيرها من المواد.

المادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة: تؤكد على ضرورة السماح بمرور شحنات الإغاثة الإنسانية بدون عوائق.

عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية

وتابع عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين على قيد الحياة، أو منعها بشكل تعسفي، يمكن أن يرقى إلى مستوى جريمة حرب. تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن نسبة كبيرة من التحركات المخطط لها للمساعدات الإنسانية في غزة يتم رفضها أو تواجه عوائق.



واضاف إنّ المطالبات المتكررة من قبل منظمات مثل الأونروا والعديد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى، وإصدار قرارات من مجلس الأمن الدولي (مثل القرار 2417 الذي يدين تجويع المدنيين كأسلوب حرب)، تشير إلى أن المجتمع الدولي على علم بالوضع. ومع ذلك، فإن فعالية هذه الاستجابة تظل موضع تساؤل.

ويجب على المجتمع الدولي تفعيل آليات المحاسبة القانونية لضمان عدم إفلات مرتكبي جريمة التجويع من العقاب. المحكمة الجنائية الدولية قد تكون لها ولاية قضائية في هذا الشأن، وقد تكون هناك تحقيقات قائمة أو قيد النظر.



يتوقع من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لا سيما الدول الكبرى، ممارسة ضغوط دبلوماسية وسياسية قوية لضمان الامتثال للقانون الدولي ورفع الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود.

يجب على المجتمع الدولي أن يواصل ويصعد دعمه للمنظمات الإنسانية مثل الأونروا، التي تعمل في ظروف صعبة للغاية لتقديم المساعدة الضرورية.

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