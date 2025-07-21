تحركات الكهرباء لتأمين التغذية في فصل الصيف.. إضافة 2000 ميجاوات من الطاقة المتجددة.. استمرار حملات تغيير العدادات الميكانيكية القديمة.. وأزمة بسبب زيادة نسب الفقد الفني ببعض شركات التوزيع

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، جهودها لمواجهة ظاهرة ارتفاع السرقات علي الشبكة الموحدة للكهرباء، وذلك في إطار خطة الوزارة لضمان استمرار التغذية الكهربائية للمواطنين خاصة خلال شهور الصيف والتي تشهد ارتفاعات للأحمال الكهربائية علي الشبكة.

خطوات وزارة الكهرباء للتخلص من العدادات الميكانيكية القديمة

وتبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطبيق غرامات مالية على المشتركين غير الملتزمين بسداد فواتير الكهرباء لشهر يوليو اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل بقيمة 7% من قيمة الفاتورة، حيث تضمنت التوجيهات الصادرة من وزارة الكهرباء لشركات التوزيع الحق في رفع العدادات الميكانيكية القديمة عن المواطنين الذين لم يسددوا فاتورتي الاستهلاك المنزلي لشهري يونيو ويوليو، اللتين تعبران عن استهلاك شهري مايو ويونيو.

وشددت الوزارة على أن عدم السداد قبل نهاية شهر يوليو سيؤدي إلى سحب العداد القديم تلقائيًا دون الرجوع إلى المواطن، واستبداله بعداد مسبق الدفع، بالإضافة إلى تحمّله لغرامات التأخير والديون المستحقة، ولن يكون هناك استثناءات إلا في الحالات التي يثبت فيها وجود خطأ من جهة شركة التوزيع أو ظروف قهرية تحول دون السداد في الموعد المحدد.

خطة وزارة الكهرباء لإدخال طاقات متجددة

وأعلن منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء: إن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتحديث البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة أدخلت 2000 ميجاوات من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى الشبكة الكهربائية، باستثمارات بلغت نحو 2.3 مليار دولار، في إطار جهود تعزيز قدرات الشبكة لمواجهة الطلب المتزايد، مشيرا إلى أن الـ 2000 ميجاوات التي تم إدخالها للشبكة توفر سنويًا 224 مليون دولار في استهلاك الوقود.

خطة وزارة الكهرباء للتوسع في إدخال الطاقات المتجددة

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لرفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي الإنتاج بحلول عام 2030، مع تطلعات للوصول إلى 65% بحلول عام 2040، دعمًا لجهود الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

الزيادات المتوقعة في أسعار شرائح الكهرباء

وتستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإقرار تعديلات جديدة على أسعار شرائح الكهرباء، يبدأ العمل بها خلال الفترة المقبلة، وذلك تماشيًا مع اتجاه الدولة لرفع الدعم التدريجي عن قطاع الكهرباء.

وأوضحت المصادر أن الزيادات الجديدة تأتى فى إطار خطة الدولة لرفع الدعم عن شرائح الكهرباء، بالإضافة إلى تزايد عمليات سرقة التيار على الشبكة الموحدة لكهرباء مصر، خاصة خلال فصل الصيف الذى يشهد ارتفاعًا كبيرًا فى الأحمال نتيجة الاستخدام المكثف للمراوح وأجهزة التكييف.

ارتفاع نسب الفقد الفني للتيار علي الشبكة الموحدة للكهرباء

كما أشارت إلى أنه رغم اتجاه الوزارة إلى الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة للحد من الفقد فى الشبكة الموحدة، فإن نسب الفقد والسرقة ما زالت مرتفعة، خصوصًا فى نطاق شركتى توزيع جنوب وشمال القاهرة، حيث تتعدى نسبة الفقد فى شركة جنوب القاهرة أكثر من 30%، فيما تصل إلى نحو 20% فى شركة شمال القاهرة، وتختلف هذه النسب باختلاف شركات توزيع الكهرباء السبع الأخرى على مستوى الجمهورية.

وأضافت المصادر أن أغلب محاضر سرقة التيار تواجه اعتراضات قانونية وتظلمات لدى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أو تنتظر إحالتها إلى النيابات المختصة للفصل فيها، أو تُحصّل قيمتها وفقًا للأرقام الواردة بمحاضر الضبط.

فشل وزارة الكهرباء في القضاء علي ظاهرة ارتفاع نسبة الفقد

وتابعت المصادر: أنه على الرغم من جهود الوزارة والوحدة التى تم تدشينها لمواجهة ظاهرة الفقد الكهربائي على الشبكة، والتى تم منحها الضبطية القضائية، وكذلك التعاون مع وزارة الداخلية ممثلة فى شرطة الكهرباء، والتوسع فى خطة تركيب العدادات الكودية للمنازل والوحدات غير المقننة، والتى لم يصدر بحقها قرار بالتصالح أو الإزالة، بالإضافة إلى إلغاء العمل بنظام الممارسة، واستبدال العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة الدفع ضمن خطة الوزارة للتحصيل المسبق، فإن عمليات الفقد ما زالت قائمة ومرتفعة، وتعيق جهود التطوير المستهدفة داخل القطاع.

وأكدت المصادر أن هذه الجهود لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن فى القضاء على الظاهرة بشكل كامل، ولا تزال موجودة على الشبكة.

شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قررت زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وتم تطبيقها اعتبارا من شهر أغسطس 2024:

الشريحة الأولى من صفر كيلووات إلى 50 كيلو وات بسعر 68 قرشا.

الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات بسعر 78 قرشا.

الشريحة الثالثة من صفر كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة بسعر 95 قرشا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة بسعر 155 قرشا.

الشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلو وات بسعر 195 قرشًا.

الشريحة السادسة من 650 إلى 1000 كيلو وات بسعر 2.1 جنيه.

الشريحة السابعة اكثر من 1000 كيلو وات بسعر 2.3 جنيه

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