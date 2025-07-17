وزير الكهرباء يشهد احتفالية تخريج 31 متدربا أفريقيًّا على برامج استخدام نظام SCADA

شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، احتفالية تخريج 31 متدربًا من دول الساحل والصحراء الأفريقى على استخدام نظام SCADA في شبكات توزيع الكهرباء واستخدام الهيدروجين منخفض الكربون.

بتدعيم أواصر التعاون مع الدول الأفريقية وتعزيز التواجد المصري ونقل الخبرات في شتى المجالات

يأتي ذلك انطلاقا من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدعيم أواصر التعاون مع الدول الأفريقية وتعزيز التواجد المصري ونقل الخبرات في شتى المجالات والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الطاقات المتجددة والتوسع في مجالات التدريب وتصميم برامج تدريبية متخصصة في بعض المجالات للأشقاء في أفريقيا.



وقال الدكتور محمود عصمت: إن القيادة السياسية تولي اهتماما خاصا بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية والعمل على دعم سبل الشراكة وتبادل الخبرات مع الأشقاء، سيما في دول الساحل والصحراء، مضيفا أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تضع إمكاناتها في خدمة الأشقاء الأفارقة وأن مصر تدرك جيدًا التحديات المشتركة التي تواجه القارة، مشيرا إلى الحرص الدائم على العمل المشترك ومواصلة التعاون مع الدول الأفريقية في إطار الخطط الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة، مهنئا المتدربين على إتمام البرنامج التدريبي وتسلم الشهادات، مؤكدا استمرار البرامج التدريبية خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

بناء القدرات وتطوير الإمكانات وتحسين المهارات الفنية

وأضاف الدكتور محمود عصمت أن البرامج التدريبية تستهدف بناء القدرات وتطوير الإمكانات وتحسين المهارات الفنية في كافة المجالات المتعلقة بالكهرباء، موضحا أن قطاع الكهرباء يمتلك التكنولوجيا ولديه الخبرات في مختلف المجالات ( إنتاج، نقل، توزيع، تحكم، الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما يمكنه من مواصلة تقديم الدعم الفنى وإيفاد الخبراء بالإضافة إلى عقد ورش عمل ودراسات فنية لتحقيق أقصى استفادة وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف، موجها المشاركين بضرورة مشاركة المعرفة والمهارات التي اكتسبوها من الدورات التدريبية لتحقيق الاستفادة المرجوة، وتحسين وتطوير قطاعات الكهرباء في بلدانهم، لتأمين واستقرار واستدامة إمدادات الكهرباء وكذلك تعزيز ودعم العلاقات المتبادلة بين الدول الأفريقية.

حضر الحفل كل من المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والسفير محمد عزمى نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية EAPD بوزارة الخارجية.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبى حول نظام SCADA لـ شبكات توزيع الكهرباء تضمن تدريب عدد 18 متدربًا من بوركينا فاسو وتشاد والنيجر، حيث تم تعريف المتدربين على فهم مكونات وبنية نظام SCADA وتصميم وتنفيذ ودمج هذا النظام مع شبكات التوزيع، بالإضافة الى استخدامه بكفاءة للمراقبة والتحكم وإدارة الأعطال وتطبيق تدابير الأمن السيبراني لتأمين شبكات SCADA وكذلك اكتساب خبرة عملية من خلال زيارات ميدانية للمنشآت المجهزة بهذا النظام.

برنامج استخدام الهيدروجين منخفض الكربون

وتضمن برنامج استخدام الهيدروجين منخفض الكربون تدريب عدد 13 متدربًا من كل من بوركينا فاسو، تشاد، ومالي والنيجر، وتم تعريف المشاركين بعدد من القضايا من بينها توليد الطاقة من خلال توربينات الهيدروجين، وخلايا الوقود، وتحقيق التكامل والتوازن في الشبكة الكهربائية، والتعرف على سياسات وخطط الهيدروجين في كل من الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، بالإضافة الى مراجعة مشاريع الهيدروجين الأخضر حول العالم، وبروتوكولات سلامة مناولة وتخزين الهيدروجين.

وعقب تسليم الشهادات، أعرب المتدربون عن تقديرهم وعرفانهم لمصر قيادة وشعبًا والدور المتميز والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة فى هذا الاطار، وأشاد المتدربون بمراكز التدريب وجودة المحتوي التدريبي العملى والنظرى وكفاءة المدربين وما شاهدوه خلال زياراتهم الميدانية من تطور غير مسبوق للشركات المصرية في مجال تصنيع المهمات الكهربائية، مؤكدين على أنهم سيعملون على نقل الخبرة التي اكتسبوها خلال تلك الفترة.

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