تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة قبل رفعها مع بداية أغسطس

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطبيق غرامات مالية على المشتركين غير الملتزمين بسداد فواتير الكهرباء لشهر يوليو اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل بقيمة 7% من قيمة الفاتورة.

تحصيل فاتورة الكهرباء لشهر مايو

وتضمنت التوجيهات الصادرة من وزارة الكهرباء لشركات التوزيع الحق في رفع العدادات الميكانيكية القديمة عن المواطنين الذين لم يسددوا فاتورتي الاستهلاك المنزلي لشهري يونيو ويوليو، اللتين تعبران عن استهلاك شهري مايو ويونيو.

استبدال عدادات الكهرباء للمواطنين الممتنعين عن سداد فاتورة الكهرباء

وشددت الوزارة على أن عدم السداد قبل نهاية شهر يوليو سيؤدي إلى سحب العداد القديم تلقائيًا دون الرجوع إلى المواطن، واستبداله بـ عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع بالإضافة إلى تحمّله لغرامات التأخير والديون المستحقة، ولن يكون هناك استثناءات إلا في الحالات التي يثبت فيها وجود خطأ من جهة شركة التوزيع أو ظروف قهرية تحول دون السداد في الموعد المحدد.

وتستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإقرار تعديلات جديدة على أسعار الشرائح، يبدأ العمل بها خلال الفترة المقبلة، وذلك تماشيًا مع اتجاه الدولة لرفع الدعم التدريجي عن قطاع الكهرباء.

شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قررت زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وتم تطبيقها اعتبارا من شهر أغسطس 2024:

الشريحة الأولى من صفر كيلووات إلى 50 كيلو وات بسعر 68 قرشا.

الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات بسعر 78 قرشا.

الشريحة الثالثة من صفر كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة بسعر 95 قرشا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة بسعر 155 قرشا.

الشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلو وات بسعر 195 قرشًا.

الشريحة السادسة من 650 إلى 1000 كيلو وات بسعر 2.1 جنيه.

الشريحة السابعة اكثر من 1000 كيلو وات بسعر 2.3 جنيه

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