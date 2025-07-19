وزير الكهرباء يتابع الموقف التنفيذي لأعمال توفير التغذية لمشروعات الدلتا الجديدة

عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعا مع المهندس أسامة عبدالله رئيس شركة اجيماك، وعدد من مسئولي شركة XD اجيماك، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء وفريق العمل القائم على مشروعات عدد من محطات المحولات، كأحد مصادر توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة.

توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة

ويأتي ذلك فى إطار خطة العمل، وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي وإقامة مجتمعات زراعية صناعية جديدة، وفى ضوء المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ مشروعات توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية فى نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وراجع الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع المخطط الزمنى والتوقيتات المحددة لتسليم المشروعات ونسب التنفيذ فى كل موقع، والتوافق بين الجداول الزمنية ومعدلات التنفيذ، وكذلك موقف تصنيع المهمات ونقلها للتركيب، والتنسيق بين إنهاء الأعمال وإطلاق التيار فى بعض المحطات وبين احتياجات مشروعات التنمية الزراعية وتوقيت زراعة المحاصيل.

وشمل الاجتماع مناقشة أعمال تنفيذ شبكات التوزيع وخطوط النقل على الجهود المختلفة والتى تشمل تغذية الموزعات الخاصة بطلمبات الرفع فى جميع مصادر تغذية مشروعات الدلتا الجديدة وخاصة المصدر الشمالي "روافع الحمام"، وتم التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات وتوفير مصادر تغذية مؤقتة للوفاء بكافة الاحتياجات لحين الانتهاء من محطات المحولات وربطها على الشبكة، فى إطار خطة العمل لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة وإيجاد حلول مستدامة للحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة وتحسين جودة التغذية.

وجه الدكتور محمود عصمت بتعديل خطة العمل الحالية بما يتوافق وأهمية توفير التغذية الدائمة والمستمرة من خلال الإسراع فى تنفيذ عدد من محطات المحولات، وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لتكثيف العمل وزيادة عدد الورادى وسرعة الانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بالأبراج فى مسار الخط، مؤكدا تذليل كافة العقبات والمعوقات، ومطالبا بضرورة الالتزام بإنهاء المشروع وبدء التشغيل كأحد أهم المحاور لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية، موضحا الجاهزية لتوفير الكهرباء من مصادر قريبة لبدء الإنتاج فى جميع المشروعات.

إقامة مجتمعات زراعية صناعية عمرانية

اكد الدكتور محمود عصمت على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وإقامة مجتمعات زراعية صناعية عمرانية، مشيرا إلى خطة الوزارة لتوفير وإتاحة التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات، لاسيما مشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي فى المحاصيل الاستراتيجية، وكذلك رفع كفاءة منظومة الطاقة وإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لاستقرار الشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمة.

وأشار إلي أن الاعتماد على الطاقات المتجددة ورفع كفاءة تشغيل محطات التوليد، وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لجميع المشروعات الجديدة وخاصة مشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي والصوب الزراعية وغيرها من المشروعات التى يقوم عليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مضيفا ان اتاحة الكهرباء لكافة الاستخدامات ركيزة اساسية لمتطلبات التنمية المستدامة وخطة الدولة للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وخطط التوسع الصناعي والاستصلاح الزراعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.