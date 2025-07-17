الكهرباء تكشف حقيقة نشوب حريق بمنطقة خزان أسوان ومحطة التوليد

كشفت وزارة الكهرباء حقيقة نشوب حريق بمنطقة خزان أسوان ومحطة توليد كهرباء أسوان الأولى.

وقالت الوزارة: “نشب حريق صباح اليوم الخميس بمنطقة الهيش على شاطئ النيل بمحافظة أسوان بالقرب من منطقة خزان أسوان ومحطة توليد كهرباء أسوان الأولى”.

حريق بالقرب من منطقة خزان أسوان ومحطة توليد كهرباء أسوان الأولى

وأضافت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في بيان، أنه تم رصد الحريق على مسافة بعيدة خارج أسوار منطقة الكهرباء من قبل أطقم التشغيل العاملة بمحطة توليد كهرباء أسوان وتم إبلاغ الحماية المدنية والتى قامت بالسيطرة على الموقف وإخماد النيران دون التأثير على شبكة الكهرباء او تشغيل المحطة، ولم تتأثر التغذية الكهربائية فى المناطق المحيطة نظرا لبعد الحريق عن الشبكة الكهربائية.

من جانبها قامت الأجهزة المعنية بإزالة الهيش والحشائش فى المنطقة، وانتهت الحماية المدنية من عمليات التبريد وضمان عدم تجدد اشتعال النيران.

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