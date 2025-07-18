الجمعة 18 يوليو 2025
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أخبار مصر

الكهرباء: الشبكة حققت أمس أقصى ارتفاع في الأحمال خلال العام

الأحمال الكهربائية
الأحمال الكهربائية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ارتفاع الأحمال الكهربائية بمعدل 500 ميجاوات يوميا على مدار الثلاثة أيام الماضية، وحققت الشبكة أمس الخميس أقصى حمل لها هذا العام والذى بلغ 37600 ميجاوات وفقا لما أظهرته شاشات المركز القومى للتحكم فى الطاقة.

ارتفاع الاحمال الكهربائية علي الشبكة الموحدة للكهرباء

ونجحت الشبكة الموحدة للكهرباء فى استيعاب الأحمال الكهربائية المرتفعة وزيادة الاستهلاك فى ظل ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأيام الماضية، حيث تعد مؤشرات الزيادة اليومية فى الاستهلاك وارتفاع الأحمال غير مسبوقة فى هذا التوقيت من العام.

ضمان أمن واستقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي

وفى هذا الإطار واصلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رفع درجة الاستعداد على مستوى المنظومة الكهربائية "إنتاجا، ونقلا، وتوزيعا" وتكثيف فرق الدعم والمتابعة والصيانة، وأطقم السلامة والصحة المهنية، ولجان المرور والتفتيش، لضمان أمن واستقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي، وتم مد ساعات العمل فى مراكز خدمة المواطنين ودعم منظومة الشكاوى وتلقى البلاغات بفرق متابعة للتحقق من سرعة الاستجابة وحساب الوقت والتواصل مع المشتركين، فى إطار خطة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والالتزام بمعايير الجودة فى تقديم الخدمة.

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