التأثيرات النفسية لمرض الذئبة الحمراء، وما هي أعراضه وأسبابه؟

الذئبة هي مرض يصيب الجهاز المناعي عندما يتحدث الناس عن "مرض الذئبة"، فإنهم غالبًا ما يشيرون إلى النوع الأكثر شيوعًا، وهو الذئبة الحمامية الجهازية (SLE).

يحمي الجهاز المناعي الجسم من العدوى، ولكن عندما يصاب بمرض الذئبة، يهاجم الجهاز المناعي للأنسجةوهذا يؤدي إلى تلف الأنسجة والمرض.

الذئبة الحمراء، فيتو

أعراض مرض الذئبة

وتختلف أعراض مرض الذئبة من شخص لآخر، حيث يعاني بعض الأشخاص من عدد قليل من الأعراض بينما يعاني البعض الآخر من العديد من الأعراض.

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يمكن أن يؤثر مرض الذئبة على أي جزء من الجسم وتشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

آلام المفاصل (ألم مفصلي)

حمى أعلى من 100 فهرنهايت

تورم المفاصل (التهاب المفاصل)

التعب المستمر أو الشديد

الطفح الجلدي

تورم الكاحل

ألم في الصدر عند التنفس بعمق (ذات الجنب)

طفح جلدي على شكل فراشة على الخدين والأنف

تساقط الشعر

الحساسية للشمس أو الأضواء الأخرى

النوبات

تقرحات الفم أو الأنف

شحوب أو لون أرجواني في أصابع اليدين أو القدمين عندما تكون باردًا أو متوترًا (ظاهرة رينود)

مضاعفات مرض الذئبة

يشعر العديد من الأشخاص المصابين بمرض الذئبة النشط بالمرض بشكل عام، ويعانون من الحمى وفقدان الوزن والتعب وعندما يهاجم جهاز المناعة لديهم عضوًا معينًا أو جزءًا من الجسم، فقد يكون لديهم أيضًا مشاكل أكثر تحديدًا. يمكن أن يؤثر مرض الذئبة على أجزاء الجسم هذه:

جلد، تعد مشاكل الجلد شائعة مع مرض الذئبة وكذلك الحال بالنسبة لتساقط الشعر وتقرحات الفم وإذا كان لديك نوع يسمى الذئبة القرصية، فستصاب بطفح جلدي دائري كبير وأحمر قد يترك ندبات، وعادةً ما يؤدي ضوء الشمس إلى تهيج الطفح الجلدي وغالبًا ما يكون الطفح الجلدي الشائع الذي يُسمى الذئبة الحمامية الجلدية تحت الحادة أسوأ بعد الخروج في الشمس وقد يكون على الذراعين والساقين والجذع، ويوجد شكل نادر ولكنه خطير من طفح الذئبة يسمى طفح الذئبة الفقاعية ويسبب ظهور بثور كبيرة.

المفاصل، التهاب المفاصل شائع جدًا لدى الأشخاص المصابين بمرض الذئبة، ويمكن أن يسبب الألم مع أو بدون تورم، وقد يكون التصلب والألم أسوأ في الصباح يظل التهاب المفاصل مشكلة لبضعة أيام أو أسابيع فقط، أو قد يكون دائمًا، انها عادة ليست شديدة.

الكلى، يعاني ما يصل إلى نصف الأشخاص المصابين بمرض الذئبة من مشاكل في الكلى، ويمكن أن تكون خطيرة وتزداد احتمالية حدوث هذه المشكلات عندما تكون لديك أيضًا أعراض أخرى لمرض الذئبة، مثل التعب والتهاب المفاصل والطفح الجلدي والحمى وفقدان الوزن لكنها يمكن أن تحدث أيضًا عندما لا يكون لديك أي أعراض أخرى.

الدم، قد يكون لدى الأشخاص المصابين بمرض الذئبة أعداد منخفضة بشكل خطير من خلايا الدم الحمراء أو خلايا الدم البيضاء أو الصفائح الدموية (الجزيئات التي تساعد على تجلط الدم).

قد تؤدي التغيرات في تعداد الدم إلى الإرهاق (مع انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، المعروف أيضًا باسم فقر الدم)، أو العدوى الخطيرة (مع انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء)، أو سهولة الإصابة بالكدمات أو النزيف (مع انخفاض عدد الصفائح الدموية)، لكن العديد من الأشخاص لا يعانون من أعراض انخفاض تعداد الدم، ومن المهم إجراء اختبارات دم منتظمة لاكتشاف هذه المشاكل.

تعد جلطات الدم أكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بمرض الذئبة، وتحدث غالبًا في الساقين (يُسمى تجلط الأوردة العميقة أو DVT)، وفي الرئتين (يُسمى الانسداد الرئوي أو PE)، وأحيانًا في الدماغ (السكتة الدماغية)، وتكون هذه الجلطات مرتبطة بكيفية قيام الجسم بتكوين أشياء تسمى الأجسام المضادة للفوسفوليبيد (APL)، وهذه بروتينات غير عادية قد تجعل الدم أكثر عرضة للتجلط.

الذئبة الحمراء، فيتو

الدماغ والحبل الشوكي، في حالات نادرة يمكن أن يسبب مرض الذئبة مشاكل في الدماغ وتكون مصابًا بالارتباك أو الاكتئاب أو النوبات، وعندما تؤثر الذئبة على الحبل الشوكي (التهاب النخاع المستعرض)، يمكن أن تسبب الخدر والضعف.

القلب والرئتين، غالبًا ما تنتج مشاكل القلب والرئة عن التهاب الأنسجة التي تغطي القلب (التأمور) والرئتين (غشاء الجنب)، عندما تصبح ملتهبة وقد تشعر بألم في الصدر، وعدم انتظام ضربات القلب، وتراكم السوائل حول الرئتين (التهاب الجنبة أو ذات الجنب) والقلب (التهاب التامور)، ويمكن أيضًا أن تتأثر صمامات القلب والرئة نفسها، مما يؤدي إلى ضيق التنفس.

أسباب مرض الذئبة

الأطباء لا يعرفون بالضبط ما الذي يسبب مرض الذئبة، لكنهم يعتقدون أن شيئًا ما - أو بعض مجموعات الأشياء - يحفز الجهاز المناعي على مهاجمة الجسم ولهذا السبب تهدف معظم العلاجات إلى إضعاف جهاز المناعة لدي المريض، الأشياء التي تؤدي إلى هذه الاستجابة المناعية الخاطئة ليست واضحة، لكن العلماء يعتقدون أنها تشمل:

الجينات، توجد القليل من الأدلة على أن جينات معينة تسبب مرض الذئبة بشكل مباشر، ولكن يبدو أن بعض الجينات تزيد من خطر الإصابة بالمرض وفقًا لموقع "wenmd" الطبي، على سبيل المثال الأشخاص من أعراق معينة - من أصل اسباني، أو أمريكي أصلي، أو أفريقي، أو آسيوي، أو سكان جزر المحيط الهادئ - هم أكثر عرضة للإصابة بمرض الذئبة، ربما بسبب الجينات المشتركة.

ومع ذلك، يبدو من الواضح أن الجينات ليست كافية للتسبب في المرض حتى في التوائم المتماثلة (التي لديها جينات متماثلة) حيث يكون أحد التوأم مصابًا بمرض الذئبة، يكون التوأم الآخر أكثر عرضة بنسبة 30٪ فقط للإصابة بالمرض عن الطبيعي.

الهرمونات، تصاب النساء بمرض الذئبة في كثير من الأحيان أكثر من الرجال الإضافة إلى ذلك، يبدو أن أعراض مرض الذئبة تزداد قبل الدورة الشهرية وأثناء الحمل عندما يكون هرمون الاستروجين أعلى.

لكن الأدوية التي تحتوي على هرمون الاستروجين مثل حبوب منع الحمل والعلاج بالهرمونات البديلة لا يبدو أنها تزيد من خطر الإصابة بمرض الذئبة، يحاول العلماء معرفة العلاقة إن وجدت، بين الهرمونات ومرض الذئبة ولماذا يبدو أن النساء يصابن بالمرض في كثير من الأحيان.

البيئة، قد يكون من الصعب معرفة أي الأشياء من حولك بالضبط هي التي تسبب مرض الذئبة، لكن هناك بعض العوامل التي تساور العلماء شكوك قوية بشأنها وتشمل هذه:

دخان السجائر

الذئبة الحمراء، فيتو

السيليكا، معدن شائع من القشرة الأرضية يوجد في الرمل والحجر والخرسانة والملاط

الزئبق

الفيروسات بما في ذلك إبشتاين بار، والهربس النطاقي، والفيروس المضخم للخلايا

أشعة فوق البنفسجية

الضغط

الأدوية، يمكن لبعض الأدوية الموصوفة طبيًا، مثل الهيدرالازين والبروكيناميد، أن تسبب مرض الذئبة، وعادة ما تتحسن الأعراض بعد التوقف عن تناول الدواء.

عوامل الخطر الأخرى، هناك عدد من الأشياء الأخرى التي قد تجعلك أكثر عرضة للإصابة بمرض الذئبة، مثل:

الجنس، 90% من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالمرض هم من النساء.

العمر، غالبًا ما تتأثر النساء من سن 14 إلى 45 عامًا.

تاريخ العائلة، يؤثر مرض الذئبة أحيانًا على أكثر من فرد في العائلة، ولكن حوالي 10% فقط من المصابين بمرض الذئبة لديهم قريب مصاب بالمرض.