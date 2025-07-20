طريقة عمل الدونات، حلوى سريعة التحضير لأي مناسبة

طريقة عمل الدونات، الدونات من المعجنات المقلية الغربية التى لها شهرة واسعة على مستوى العالم ويعشقها المصريون كثيرا لمذاقها المميز.

وطريقة عمل الدونات، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلا من شرائه جاهزا بأسعار عالية.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الدونات.

مكونات عمل الدونات:-

3 أكواب دقيق أبيض منخول

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

¼ ملعقة صغيرة ملح

1 بيضة

¼ كوب زيت نباتي

1 كوب ماء دافئ أو حليب دافئ للعجن

1 ملعقة صغيرة فانيليا

للحشو أو التزيين

شيكولاتة ذائبة

سكر بودرة

مربى

نوتيلا

حبيبات شوكولاتة

جوز هند أو مكسرات مجروشة

طريقة عمل الدونات:-

في كوب، اخلطي الخميرة مع ملعقة من السكر والقليل من الماء الدافئ، واتركيها 10 دقائق حتى تظهر رغوة.

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع السكر، الحليب البودرة، والملح.

أضيفي البيضة، الزيت، الفانيليا، وخليط الخميرة.

ثم أضيفي الماء الدافئ تدريجيا وابدأي بالعجن حتى تتشكل عجينة ناعمة ومتماسكة.

اعجني العجينة لمدة 10 دقائق يدويا (أو 5 دقائق بالعجان الكهربائي).

غطيها واتركيها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.

افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق بسمك 1 سم، ثم قطعيها على شكل دوائر باستخدام قطّاعة أو كوب، واعملي فتحة صغيرة في المنتصف.

رتبي حبات الدونات على صينية مدهونة قليلا، وغطيها واتركيها ترتاح لمدة 30 دقيقة.

سخني زيت غزير في مقلاة، واقلي الدونات على نار متوسطة حتى تتحمر من الجانبين.

بعد أن تبرد قليلا، زيني الدونات بالشيكولاتة أو السكر البودرة أو أي تزيين تحبينه.

لنجاح الدونات تأكدي أن الخميرة نشطة بعمل اختبار الرغوة.

لا تفرطي في العجن حتى لا تصبح العجينة قاسية.

اتركي العجينة تختمر جيدا لتحصلي على دونات هشة.

لا تقليها على نار عالية حتى لا تتحمر من الخارج وتبقى نية من الداخل.

طريقة عمل الدونات

ولعمل الوافل

مكونات عمل الوافل:

2 كوب دقيق أبيض منخول

2 بيضة كبيرة

1 وربع كوب حليب

1/4 كوب زبدة مذابة أو زيت نباتي

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

طريقة عمل الوافل:-

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والبيكينج بودر والسكر والملح.

في وعاء آخر، اخفقي البيض جيدًا، ثم أضيفي الحليب والفانيليا والزبدة المذابة وامزجي جيدا.

اسكبي المكونات السائلة على المكونات الجافة وقلبي حتى يتجانس الخليط (لا تخلطي كثيرا حتى لا يصبح الوافل قاسيًا).

سخني ماكينة الوافل وادهنيها بقليل من الزيت أو الزبدة باستخدام فرشاة.

صبي مقدار من الخليط في الماكينة حسب حجمها وأغلقي الغطاء.

اتركيه لمدة 4-6 دقائق أو حتى يصبح لونه ذهبي ومقرمش.

قدمي الوافل ساخنًا مع إضافات حسب الرغبة مثل العسل، أو شيكولاتة مذابة أو نوتيلا، أو شرائح موز أو فراولة، أو كريمة مخفوقة أو آيس كريم.

لنجاح الوافل لا تفتحي الماكينة في منتصف الخبز حتى لا يلتصق العجين.

يمكنك حفظ الوافل في الفريزر بعد خبزه وإعادة تسخينه في التوستر عند الحاجة.

أضيفي ملعقة من الكاكاو للعجينة لتحصلي على وافل بالشيكولاتة.

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