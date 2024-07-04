الخميس 04 يوليو 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل الدونات، حلوى غربية لذيذة سهلة التحضير

الدونات
الدونات

طريقة عمل الدونات، الدونات من الحلوى الغربية الشهيرة التى لها مذاق مميز ولا يقاوم وهى حلوى مقلية تقدم بحشوات مختلفة حسب الرغبة.

وطريقة عمل الدونات، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ويسهل على ربات البيوت فى طرق تحضيره فى المنزل ويسعد به الصغار كثيرا.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الدونات.

مكونات عمل الدونات:-

2 كوب دقيق

1/2 كوب حليب دافئ

1/4 كوب سكر

1/4 كوب زبد مذاب

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1/2 ملعقة صغيرة ملح

زيت للقلي

الدونات

طريقة عمل الدونات:-

  • في وعاء كبير، قم بخلط الحليب الدافئ مع الخميرة وملعقة صغيرة من السكر. دع الخليط يجلس لمدة 5-10 دقائق حتى يتكون رغوة.
  • أضف البيضة، الفانيليا، والزبد المذاب إلى خليط الخميرة وامزج جيدًا.
  • في وعاء اخلطى الدقيق، السكر المتبقي، والملح.
  • أضيفي المكونات الجافة إلى المكونات السائلة تدريجيًا واعجنى حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتجانسة.
  • غطِ الوعاء واتركى العجينة تختمر في مكان دافئ لمدة 1-2 ساعة حتى يتضاعف حجمها.
  • بعد أن تختمر العجينة، قومى بفردها على سطح مرشوش بالدقيق بسمك حوالي 1 سم.
  • استخدمى قاطع الدونات أو أي قالب دائري لتشكيل الدونات.
  • ضعى الدونات المشكلة على صينية مرشوشة بالدقيق واتركها تختمر مرة أخرى لمدة 30-45 دقيقة.
  • ثم سخن الزيت في مقلاة عميقة على حرارة متوسطة.
  • اقلي الدونات في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون من الجانبين.
  • تأكدى من عدم حشد الدونات في المقلاة.
  • ضعى  الدونات المقلية على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.
  • يمكنك تزيين الدونات بالسكر البودرة أو الشوكولاتة المذابة أو أي تزيين تفضله.
  • تأكد من أن الزيت ليس ساخنًا جدًا لتجنب حرق الدونات.
  • يمكنك تجربة حشوات مختلفة مثل المربى أو الكريمة للحصول على نكهات متنوعة.

السعرات الحرارية للدونات

الدونتس يحتوي على عناصر غذائية مهمة ولكن لا يجوز الإفراط من تقديمه، لأنه حلوى مقلية، وبالتالي سعراته الحرارية عالية، كما أنه يحتوى على نسبة عالية من السكريات، فيضعف المناعة، لذا لا يجوز الإكثار من تقديمه للصغار، فيكفى مرة واحدة فى الاسبوع، حفاظا على صحة الصغار.

وبشكل عام يجب استبدال الحلوى بالفاكهة الطازجة والمكسرات والعسل الطبيعى والفاكهة المجففة، فهى حلوى صحية لا تحتوى على السعرات الحرارية ولا الدهون كما أنها تحتوى على عناصر غذائية مهمة تساعد فى نمو الصغار وتقوى مناعتهم ضد جميع الأمراض.

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