الإثنين 16 يونيو 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل الدونتس الأصلي في البيت زي الجاهز وبأقل التكاليف

الدونتس
الدونتس

 طريقة عمل الدونتس، من طرق الحلويات الغربية التي انتشرت في المجتمع بشكل كبير من سنوات عديدة، والدونتس من المعجنات المحلاة التي يعشقها الأطفال الصغار، بشكل كبير، وأصبح لها محلات مخصصة لبيعها. 
 

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ويحرص الكثير من الأمهات على وجود الدونتس في البيت بصفة دائمة، إلا أن أسعار الدونتس في المحلات أصبحت مرتفعة بشكل كبير، مما يجعلها غير مناسبة لميزانية الكثير من الأسر.

ولذلك أصبحت الكثير من الأمهات تحاول تعلم طريقة عمل الدونتس في البيت، لحل المعادلة الصعبة، ما بين التوفير في الميزانية من جهة، وعدم حرمان الأطفال من تناولها من جهة أخرى.


طريقة عمل الدونتس من مطبخ الشيف ريمو

 تقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل الدونتس، بخطوات بسيطة وسهلة التحضير، ونتيجتها مضمونة، وستغني عن مجرد التفكير في شراءها جاهزة.
 

مكونات الدونتس
مكونات الدونتس


مقادير عمل الدونتس المقلية

4 أكواب دقيق
5 ملاعق حليب بودرة
4 ملاعق سكر
4 ملاعق زبدة
2 ملعقة وسط خميرة فورية
ذرة ملح
3 بيضات
نصف كوب ماء أوكثر بقليل.

 

خطوات عمل الدونتس

تخلط جميع المقادير ما عدا الدقيق وتخلط بالمضرب
يضاف الدقيق حتى يغلظ قوام العجين
نعجن باليد في اتجاه واحد حتى تتكور العجينة وتصبح ملسا ء قابلة للفرد ثم تغطى وتترك لتختمر نصف ساعة
ثم تفرد ثم تشكل
وتترك 10 دقائق ثم تقلى في الزيت
ثم تجمل بالشيكولاتة البيضاء والبني.

طريقة عمل الدونتس
طريقة عمل الدونتس

طريقة عمل الدونتس في الفرن

ولأن بعض الأمهات لا تفضل تقديم المقليات لأطفالها، وتبحث عن كل ما هو صحي، تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الدونتس بطريقة جديدة ومبتكرة في الفرن، لمن لا يفضلون الحلويات المقلية.

 

مكونات عمل الدونتس في الفرن

1 و1/2 كوب دقيق.
200 جرام شيكولاتة دارك.
1/2 كوب سكر.
5 ملاعق كبيرة زبد.
بيضة.
1/2 كوب حليب.
فانيللا.
ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
1/2 ملعقة صغيرة ملح.

 

لتزيين الدونتس
سكر بودرة منخول.

طريقة عمل الدونتس في الفرن

تذاب الشيكولاته، مع الزبد على حمام مائي.
نخفق خليط الشيكولاتة والزبد بعد ذوبانها مع السكر، حتى نحصل على خليط كريمي.
تمزج المكونات الجافة معا، والسائلة معا.
نضيف المزيج الجاف، والسائل بالتبادل، لخليط كريمة الشيكولاتة، كالتالي ( قليل سوائل، قليل جاف.. وهكذا) مع الضرب المستمر، حتى نحصل على عجين الدونتس.
يسكب المزيج في كيس حلواني، ويقص الطرف.
نجهز صينية قوالب الدونتس، وتملاء وحدات الدونات بمنتصف الارتفاع 
تخبز في فرن حار من 10: 12 دقيقة، وبعد أن تبرد، تمرر في السكر البودرة،
أو صوص الشوكولاتة، ويقدم.
 

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