الأحد 28 أبريل 2024
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صحة ومرأة

خلطات طبيعية لتفتيح البشرة الدهنية خلال الصيف

البشرة الدهنية، فيتو
البشرة الدهنية، فيتو

خلطات طبيعية لتفتيح البشرة الدهنية، تعاني صاحبات البشرة الدهنية من مشكلة تراكم الزيوت وظهور البثور، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، مما يؤثر على مظهر البشرة ويفقدها نضارتها.. ولذلك، تلجأ الكثيرات إلى استخدام مستحضرات تفتيح البشرة، لكن بعض هذه المستحضرات قد تحتوي على مواد كيميائية ضارّة.

خلطات طبيعية لتفتيح البشرة الدهنية

تنظيف البشرة الدهنية

وأكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أنه توجد العديد من الخلطات الطبيعية التي تُساعد على تفتيح البشرة الدهنية دون أيّة آثار جانبية، إليك بعض منها

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1. خلطه العسل والليمون:

المكونات:

ملعقة كبيرة عسل.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

طريقة التحضير:

امزجي العسل مع عصير الليمون.

وزعي الخليط على بشرة نظيفة واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

2. خلطه الزبادي والخيار:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان زبادي.

ملعقة كبيرة عصير خيار.

طريقة التحضير:

امزجي الزبادي مع عصير الخيار.

وزعي الخليط على بشرة نظيفة واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

3. خلطه الطماطم:

المكونات:

حبة طماطم مهروسة.

طريقة التحضير:

وزعي الطماطم المهروسة على بشرة نظيفة واتركيها لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

4. خلطه دقيق الشوفان:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان دقيق شوفان.

ملعقة كبيرة حليب.

طريقة التحضير:

امزجي دقيق الشوفان مع الحليب حتى يصبح المزيج كريميًّا.

وزعي الخليط على بشرة نظيفة واتركيه لمدة 10 دقائق.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

 

نصائح:

استخدمي هذه الخلطات مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

قومي بترطيب بشرتك بانتظام باستخدام مرطب مناسب للبشرة الدهنية.

احرصي على تنظيف بشرتك مرتين يوميًا باستخدام غسول لطيف.

اشربي الكثير من الماء للحفاظ على ترطيب بشرتك.

تناولي نظامًا غذائيًّا صحيًّا غنيًّا بالفواكه والخضروات.

احمِي بشرتك من أشعة الشمس باستخدام واقي شمس مناسب.

 

علاجات طبيعية لتفتيح البشرة الدهنية
 

بالإضافة إلى هذه الخلطات، إليك بعض العلاجات الطبيعية الأخرى التي تُساعد على تفتيح البشرة الدهنية:

عصير الليمون: يُعدّ عصير الليمون مصدرًا غنيًّا بفيتامين سي، الذي يُساعد على تفتيح البشرة. يمكنكِ استخدام عصير الليمون الطازج ووضعه على بشرتك أو إضافته إلى خلطات تفتيح البشرة.

زيت شجرة الشاي: يُعدّ زيت شجرة الشاي مُضادًا للبكتيريا والفطريات، ممّا يُساعد على معالجة حبّ الشباب وتفتيح البشرة. يمكنكِ إضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى غسول وجهك أو استخدامه كعلاج موضعي لحبّ الشباب.

الطمي: يُساعد الطين على امتصاص الزيوت الزائدة من البشرة وتنظيفها. يمكنكِ استخدام أقنعة الطين لتفتيح البشرة الدهنية.

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