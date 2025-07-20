القسام: استهدفنا 3 دبابات ميركافا وقنصنا جنديا صهيونيا في الشجاعية

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس): “مجاهدونا قنصوا جنديا صهيونيا كان يعتلي دبابة ميركافا في محيط مدرسة الناصرة بحي الشجاعية شرقي غزة”.

عمليات المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأضافت كتائب القسام: “استهدفنا بالاشتراك مع سرايا القدس 3 دبابات ميركافا صهيونية بعبوتي شواظ وثاقب وقذيفة تاندوم في الشجاعية”.

وأعلنت ألوية الناصر صلاح الدين قصف تجمع عسكري لجنود الاحتلال شرق منطقة جباليا شمالي قطاع غزة بقذائف الهاون، بالتعاون مع قوات الشهيد عمر القاسم وكتائب شهداء الأقصى.

وبالأمس السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة ضابط وجندي في معارك جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصدر عسكري، بأن الضابط والجندي أصيبا في انفجار عبوة ناسفة في عربتهما جنوبي قطاع غزة.

وكانت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة قد أطلقت صرخة استغاثة جديدة، طالبت فيها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف الحرب فورًا ومنح فريق التفاوض تفويضًا واضحًا لإتمام صفقة تبادل الأسرى.

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