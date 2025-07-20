المبعوث الأمريكي لسوريا: اتفاق الشرع ونتنياهو على وقف إطلاق النار في السويداء

كشف السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الأمريكي الخاص لسوريا، السفير توماس ج. باراك، عن اتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بدعم من الولايات المتحدة، على وقف إطلاق النار في السويداء، مؤكدا أن الاتفاق تبنته تركيا والأردن.

الشرع ونتنياهو اتفقا على وقف إطلاق النار في السويداء

كما أكد السفير الأمريكي توماس باراك، أنه التقى بالقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، لمناقشة الوضع الراهن في سوريا والحاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة الهدوء والاستقرار.

وكشف السفير الأمريكي توماس باراك عن الاتفاق بين سوريا وإسرائيل وجيرانهما، فقال: "اتفق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس السوري أحمد الشرع، بدعم من الولايات المتحدة، على وقف إطلاق نار تبنته تركيا والأردن وجيرانهما".

وقال السفير توماس ياراك: "ندعو الدروز والبدو والسنة إلى إلقاء أسلحتهم، والعمل مع الأقليات الأخرى على بناء هوية سورية جديدة وموحدة، في سلام وازدهار مع جيرانها".

وأكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، السفير توماس ج. باراك، أنه التقى بالقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، لمناقشة الوضع الراهن في سوريا والحاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة الهدوء والاستقرار، مشيرًا إلى أنهما "ناقشا الخطوات العملية نحو الاندماج في سوريا موحدة من أجل مستقبل سلمي ومزدهر وشامل ومستقر لجميع السوريين. واتفقا على أن الوقت قد حان للوحدة".

ووجه السفير توماس باراك الشكر للجنرال مظلوم على "قيادته والشراكة المستمرة مع قوات سوريا الديمقراطية في مكافحة داعش في سوريا".

تطور خطير، إسرائيل ضامنًا في الشأن السوري

كما أشاد السفير توماس باراك بـقرار الرئيس ترامب برفع العقوبات عن سوريا، مشيرًا إلى أنه كان خطوة مبدئية، قائلًا: "قدم من خلالها للشعب السوري فرصة لتجاوز سنوات من المعاناة، التي لا تُوصف والفظائع التي ارتُكبت، لقد وقفت غالبية المجتمع الدولي خلف الحكومة السورية الناشئة، تتابع بحذر متفائل مسارها نحو الانتقال من إرث الألم إلى مستقبل يحمل الأمل".

الهدوء يسود السويداء، فيتو

وأشار إلى أن "هذا الطموح الهش بات مهددًا بصدمة عميقة، نتيجة الأعمال الوحشية التي ترتكبها الفصائل المتناحرة على الأرض، مما يقوّض سلطة الحكومة ويعصف بأي مظهر من مظاهر النظام".

كما وجه السفير توماس باراك رسالة لجميع الأطراف في سوريا، قائلًا: "ينبغي على جميع الأطراف أن يلقوا السلاح فورًا، ويوقفوا الأعمال العدائية، ويتخلوا عن دوامة الثأر القبلي، سوريا تقف عند مفترق طرق حاسم، ويجب أن يسود السلام والحوار، الآن وليس لاحقًا".

وعلق الإعلامي السوري إبراهيم حميدي، رئيس تحرير مجلة المجلة عن اتفاق سوريا وإسرائيل على وقف إطلاق النار، قائلًا: "التطور الأهم والأخطر، أنه بهذا "الاختراق" أصبحت إسرائيل مجاورا وضامنا في شأن سوري في سوريا".



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