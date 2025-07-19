الأحد 20 يوليو 2025
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خارج الحدود

توم باراك يبحث مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية خطوات عاجلة لاستعادة الاستقرار

توم باراك والشرع،
توم باراك والشرع، فيتو

أعلنت السفارة الأمريكية بسوريا، اليوم السبت، أن المبعوث توم باراك بحث مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الوضع الراهن في سوريا.

وقالت  السفارة الأمريكية بسوريا إن توم باراك بحث مع قائد قوات سوريا الديمقراطية الحاجة لخطوات عاجلة لاستعادة الاستقرار.

وفي سياق آخر، أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن الدولة السورية تضع سلامة المواطنين في مقدمة أولوياتها، مشددًا على أن حماية المدنيين مسئولية سيادية لا تتجزأ، وسط استمرار التوتر في محافظة السويداء.

 

فتح معابر إنسانية في السويداء

وأوضح المصطفى أن الجهود مستمرة لفتح معابر إنسانية من السويداء، لتأمين مرور آمن للمدنيين وضمان وصول المساعدات، فيما أشار إلى أن المرحلة الثالثة من اتفاق السويداء ستنطلق فور استقرار الأوضاع ونجاح التهدئة.

وأضاف الوزير أن أجهزة الدولة تعمل على تأمين المحتجزين في المناطق التي تسيطر عليها "المجموعات الخارجة عن القانون"، في إطار خطة لإعادة الأمن وفرض سيادة دولة سوريا.

 

انتشار قوات الأمن الداخلي السوري

كما أعلن عن انتشار قوات الأمن كقوات لفض الاشتباك في مناطق التوتر داخل السويداء، منعًا لتصاعد الصدامات، في خطوة تُظهر حرص الحكومة على ضبط النفس وتغليب الحلول السياسية والأمنية المتدرجة.

 

ولفت إلي أن  اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء سيتم تنفيذه على مراحل، مؤكدًا أن اتفاق السويداء يمنح فرصة للحوار والحلول السياسية.

 

وأعلن عن تشكيل لجنة طوارئ لإدخال مساعدات طبية للسويداء، مؤكدًا على أن الدولة تعمل على إعادة الاستقرار والأمن إلى السويداء.

 

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السفارة الأمريكية توم باراك سوريا قوات سوريا الديمقراطية محافظة السويداء

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