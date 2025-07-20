الأحد 20 يوليو 2025
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خارج الحدود

المبعوث الأمريكي: سوريا عند منعطف حاسم ويجب أن يسود السلام

السويداء، فيتو
السويداء، فيتو

أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، في منشور على حسابه في منصة إكس، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا كان خطوةً مبدئيةً.


وأشار باراك إلى أن هذا القرار "أتاح للشعب السوري فرصةً لتجاوز سنواتٍ من المعاناة والفظائع التي لا تُصدق".

وأضاف أن المجتمع الدولي، الذي راقب بتفاؤل حذر سعيها للانتقال من إرث من الألم إلى مستقبل مُشرق، ساند الحكومة السورية الناشئة إلى حدٍ كبير.

وتابع قائلا: "إلا أن هذا الطموح الهش تطغى عليه الآن صدمة عميقة، إذ تُقوّض الأعمال الوحشية التي ترتكبها الفصائل المتحاربة على الأرض سلطة الحكومة وتُزعزع أي مظهرٍ من مظاهر النظام".

ودعا المبعوث الأميركي إلى سوريا في منشوره جميع الفصائل إلى إلقاء أسلحتها فورًا، ووقف الأعمال العدائية، والتخلي عن دوامة الانتقام القبلي.

وختم منشوره مشددا على أن "سوريا تقف عند منعطفٍ حاسم.. يجب أن يسود السلام والحوار.. وأن يسودا الآن".

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توم باراك سوريا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا أحداث السويداء

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