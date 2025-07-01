الثلاثاء 01 يوليو 2025
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خارج الحدود

طال الانتظار، أول تعليق سوري رسمي على قرار ترامب رفع العقوبات عن دمشق

وزير الخارجية السوري
وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، فيتو

علّق وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق برفع العقوبات عن سوريا، مؤكدًا أنه خطوة تفتح الباب أمام إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، وتزيل عقبة أمام التعافي الاقتصادي.

وأضاف الشيباني: "نرحب بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بموجب القرار التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس ترامب، يمثل هذا القرار نقطة تحول مهمة من شأنها أن تسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي".

وأوضح أنه "برفع هذا العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي، تفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، وتأهيل البُنى التحتية الحيوية، بما يوفّر الظروف اللازمة للعودة الكريمة والآمنة للمهجرين السوريين إلى وطنهم".

ووقّع ترامب، الاثنين، أمرا تنفيذيا ينهي الإطار القانوني لعقوبات بلاده المفروضة على سوريا، باعتبارها كانت تهدف في الأصل إلى معاقبة نظام بشار الأسد، لكنها أصبحت لاحقا عائقا أمام تعافي البلاد بعد الحرب.

وينص الأمر على رفع العقوبات عن سوريا مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد ومعاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان ومهربي المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية وتنظيم داعش أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين.

وحسب نص القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، تلتزم واشنطن بـ"دعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها. إن سوريا موحدة، لا توفر ملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية، وتضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، ستدعم الأمن والازدهار الإقليميين".

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