ترامب يريد اتفاقا، إعلام عبري يكشف رسالة نتنياهو لوزراء الكابينت بشأن المفاوضات مع حماس

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ وزراء الكابينت أن إسرائيل مضطرة لإبداء المرونة في المفاوضات لأن ترامب يريد اتفاقا.

وفي السياق ذاته ذكر موقع أكسيوس، في تقرير له اليوم الجمعة، أن رئيس الموساد دايفيد برنياع، طلب مساعدة الولايات المتحدة في إقناع دول باستقبال فلسطينيين من غزة.

رئيس الموساد يطلب مساعدة أمريكا لإقناع الدول باستقبال أهالي غزة

وأضاف أكسيوس في تقريره أن رئيس الموساد أبلغ ويتكوف أن إسرائيل تواصلت مع إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا لاستقبال فلسطينيين من غزة، زاعما أن هذه الدول منفتحة على استقبال فلسطينيين من غزة.

وأكد أكسيوس أن رئيس الموساد اقترح أن تقدم واشنطن حوافز لإثيوبيا وإندونيسيا وليبيا لإقناعها باستقبال فلسطينيين من غزة ومن غير الواضح ما إذا كانت واشنطن مقتنعة بالدخول في مخطط ترحيل فلسطيني غزة الذي اقترحته إسرائيل.



وأوضح الموقع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو كلف الموساد بالبحث عن دول توافق على استقبال فلسطينيين من غزة.



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