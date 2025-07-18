المبعوث الأممي إلى دمشق يدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا فورا

جدد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الجمعة، مطالبته بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الاستفزازية ضد سوريا فورا.

وأكد على منصة "إكس"، ضرورة الحفاظ على الاستقرار وتجنب الأعمال الانتقامية، مشددا على أهمية الانتقال السياسي الشامل والمنظم.



وأوضح أنه تحدث مع وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، داعيا إلى ضبط النفس وحماية جميع مكونات الشعب السوري.



تأتي تصريحاته في ظل اشتباكات مستمرة في السويداء بين عشائر بدوية ومجموعات مسلحة تابعة لحكمت الهجري ارتكبت انتهاكات وعمليات تهجير قسري.

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