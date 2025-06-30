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محافظات

ضبط دقيق مدعم وأسمدة محظور تداولها خلال حملة تموينية بأسيوط

حملة تموينية بأسيوط،
حملة تموينية بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها المكثفة لضبط الأسواق والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات رئيس مجلس الوزراء بشأن الرقابة على السلع التموينية ومكافحة أوجه الفساد في تداول السلع المدعمة.

 

ضبط 10 أجولة دقيق بلدي مدعم محظور تداولها

 

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج، برئاسة محمد حسن عبد الكريم رئيس المركز، وبالتنسيق مع إدارة تموين أبوتيج، شنت حملة تموينية موسعة استهدفت المخابز والأسواق، وذلك تحت إشراف وليد الملك، مدير إدارة تموين أبوتيج، وبمشاركة خالد الشاعر، رئيس الرقابة التموينية، وهشام الصادق وأحمد عبد الفتاح مفتشي التموين، بالتعاون مع مباحث التموين وأسفرت الحملة عن تحرير 17 محضرًا مخالفات للمخابز، وضبط 10 أجولة دقيق بلدي مدعم محظور تداولها، بالإضافة إلى ضبط 10 أجولة سماد مدعم ممنوع تداوله في الأسواق، كما تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

 

وأشار محافظ أسيوط، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر، والعرض على النيابة العامة بأبوتيج لاتخاذ ما يلزم من قرارات مؤكدًا استمرار الحملات اليومية على جميع مراكز المحافظة دون تهاون، لضمان ضبط الأسواق وردع المخالفين، والتصدي للممارسات التي تهدد الأمن الغذائي للمواطنين.

 

ضبط 672 كجم زيت طعام مجهول المصدر بحملة تموينية في أسيوط

ضبط 6 أطنان قمح مسوس وتحرير 571 محضرًا خلال حملات تموينية بأسيوط

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (114) أو (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) و(2135670/ 088) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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