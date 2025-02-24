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محافظات

محافظ أسيوط يتسلم طابقًا في برج سكني تبرع به مواطن لخدمة الأهالي (صور)

محافظ أسيوط يتسلم
محافظ أسيوط يتسلم دور تبرع به مواطن، فيتو

شهد دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إجراءات تسليم دور كامل ببرج سكني على مساحة 300 متر بحي غرب مدينة أسيوط تبرع بها مواطن لإقامة مشروعات خدمية تعود بالنفع والفائدة لأهالي المحافظة انطلاقًا من المشاركة المجتمعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وممدوح جبر رئيس حي غرب، والمواطن صلاح السكري المتبرع.

 

محافظ أسيوط يتفقد الدور الأول من برج السكري 

وتفقد محافظ أسيوط ومرافقوه، الدور الأول من برج "السكري" الكائن بمنطقة غرب البلد بحي غرب مدينة أسيوط على مساحة 300متر مربع؛ تبرع بها مواطن بعقد هبة لصالح محافظة أسيوط وذلك لخدمة وصالح المواطنين. 

وأعلن محافظ أسيوط عن دراسة استغلالها لتقديم خدمات لأهالي المحافظة لتعظيم الإستفادة منها والإمكانات المتاحة بها والتي يمكن إقامتها على كامل المساحة بشكل لائق على أن يتم تخصيصها "مؤقتًا" كمعرض للمنتجات اليدوية والمشغولات للمساهمة في الترويج والتسويق لتلك المنتجات التي يتم إنتاجها من ورش ومشاغل الخياطة بالوحدات المحلية المختلفة فضلًا عن إنتاج الطلاب والطالبات من الأعمال اليدوية لتشجيعهم على الإستمرار وتوفير فرص عمل للشباب من تلك المشروعات المتناهية الصغر وتعظيم الموارد المتاحة لديهم مقدمًا الشكر للمواطن ولكافة المشاركات المجتمعية بالمحافظة.

 

وأشاد محافظ أسيوط بالمشاركة المجتمعية للمجتمع المدني ورجال الخير بمحافظة أسيوط والذي من بينهم المواطن صلاح السكري المتبرع بالوحدة السكنية ولمسته الطيبة في توفير مكان بمنطقة غرب البلد لصالح المواطنين لتقديم خدمة لأهالي المحافظة. 

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محافظ أسيوط يتفقد معرض الفنون ببيت ثقافة منفلوط

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية تشجيع المواطنين والمؤسسات والهيئات والقطاع الخاص للوقوف جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة لتقديم كافة أوجه الدعم وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تساهم في خدمة المواطنين وتحقيق حياة أفضل لهم ما يؤثر بشكل إيجابي على المجتمع ككل

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