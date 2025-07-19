أخبار مصر اليوم، موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وحقيقة تسريبها من الكنترول، تفاصيل تجربة التعليم المزدوج، ضوابط الإنفاق على الدعاية الانتخابية بانتخابات الشيوخ، ودرجات الحرارة غدا

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025، بدأ العد التنازلي لإعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2025، من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسط حالة من الترقب والانتظار يعيشها طلاب الثانوية العامة 2025 وأولياء أمورهم؛ لمعرفة موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 من قبل



وبدأ عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس في محافظات مصر، رسميًّا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني



ومن جانبه كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما يتم تداوله بشأن انتهاء أعمال تصحيح المواد بنتيجة الثانوية العامة 2025، وإعلان النتيجة الأربعاء المقبل.

وقال زلطة في منشور على فيس بوك: “قولا واحدا ومنعا لأي تأويل، لم يتم تحديد أي موعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة بعد وإجراءات التصحيح لا تزال مستمرة”.

وأوضح مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة خلال الأيام القادمة تستعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 بجميع محافظات الجمهورية، بعد انتهاء عملية التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها رسميا من قبل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني



نتيجة الثانوية العامة 2025، الكنترولات تستعد للانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات.. مصادر: المؤشرات مطمئنة وهذا موعد الظهور.. وروابط سهلة وسريعة للاستعلام عن النتيجة فور إعلانها



وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم بعد تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، وأنه سيتم تحديد الموعد بعد انتهاء عمليات تصحيح أوراق إجابات الطلاب ورصد الدرجات، لكن من المتوقع أن تظهر النتيجة نهاية شهر يوليو الحالي.



"الوطنية للانتخابات" تتيح خدمة التعرف على السير الذاتية للمرشحين بانتخابات الشيوخ

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، خدمة التعرف على السيرة الذاتية للمرشحين الذين يخوضون انتخابات مجلس الشيوخ 2025.



ويمكن للناخبين الاطلاع على السير الذاتية لجميع المرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وكذلك تطبيق الهيئة على هواتف المحمول، لمساعدة الناخبين في اختيار مرشحيهم

للإطلاع على السير الذاتية عبر الموقع، اضغط هنا





وأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الجمعة، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ ۲۰۲۵، وذلك بعد فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون التي قدمت إليها.



وبلغ عدد المرشحين على المقاعد الفردية ٤٢٨ مرشحًا، منهم ۱۸٦ مرشحًا مستقلًا، و٢٤٢ مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.



وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ من اليوم ولمدة ١٤ يومًا تنتهي الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق ۳۱ من الشهر الجاري، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي وفقًا للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة.

تنسيق الجامعات 2025، القواعد الجديدة لقبول طلاب الثانوية العامة بنظاميها الحديث والقديم

تنسيق الجامعات 2025.. كشف المجلس الأعلى للجامعات، عن وجود مجموعة من التحديثات التي طرأت على نظام وقواعد القبول لطلاب الثانوية العامة هذا العام، إضافة إلى القواعد الأساسية المستمر العمل بها كل عام.



كان وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، قد أصدر قرارا وزاريا في يونيو الماضي يحمل رقم 1177، يوضح قواعد قبول الطلاب بالجامعات المصرية للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026، لمختلف الشهادات، الثانوية العامة المصرية، والثانوية الأزهرية، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وشهادة النيل، وشهادة مدارس المتفوقين ستيم.

وعدلت الوزارة في نظام قبول طلاب الثانوية العامة 2025، هذا العام، نظرا للتعديلات التي طرأت من قبل وزارة التربية والتعليم على نظام الثانوية العامة، الأمر الذي أدي إلى وجود طلاب على نظام الثانوية العامة الحديث، بالإضافة إلى مجموعة من الطلاب على النظام القديم.



وتستعرض بوابة فيتو أهم التحديثات التي طرأت على قواعد قبول طلاب الثانوية العامة 2025 بالجامعات.

تحديثات قواعد قبول طلاب الثانوية العامة 2025 بالجامعات

وفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات، فإنه يتم تحديد أعداد مستقلة لكل نوع (حديث – قديم) للقبول بكليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية في ضوء نسبة أعداد كل نوع إلى إجمالي أعداد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية.

كما يتم تحديد حد أدنى مستقل لكل نوع (حديث – قديم) للقبول بكليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية وبحيث لا يقل الحد الأدنى للنظام القديم في كل قطاع عن متوسط آخر ثلاث سنوات للحد الأدنى للقطاع.



وذلك نظرًا لتغيير وزارة التربية والتعليم لنظام الدراسة وحساب المجموع الكلي للدرجات.



حدد القرار الوزاري قواعد قبول طلاب الثانوية العامة 2025، للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026، وجاءت كالتالي:

يحدد المجلس الأعلى للجامعات أعداد الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية بشعبتيها (الأدبي والعلمي) عام 2025 (نظام حديث - نظام قديم) والمقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2026/2025 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد وذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة والاعتبارات والمبادئ الأساسية التي استقر عليها المجلس الأعلى للجامعات عند تحديد الأعداد المقرر قبولها ونظام وقواعد القبول.

تنسيق بعض تخصصاته أعلى من الثانوية العامة، تفاصيل تجربة التعليم المزدوج

أوضحت الدكتورة هاجر عثمان، مدير إدارة التدريب والتنمية البشرية بوحدة التعليم المزدوج بـوزارة التربية والتعليم، أن التعليم الفني المزدوج يُعد قفزة نوعية في تأهيل الشباب لسوق العمل، حيث يجمع بين الدراسة النظرية داخل المدارس والتدريب العملي داخل المصانع والشركات.



وأضافت أن نموذج التعليم المزدوج يتيح للطالب خبرة ميدانية حقيقية تجعله أكثر جاهزية وانضباطًا، مقارنة بالتعليم الفني التقليدي الذي يفتقر إلى التدريب الواقعي.



من جانبه، أكد المستشار محمد خطاب، رئيس وحدة "طلائع شباب مصر"، أن نظام التعليم المزدوج لا يقتصر على الدراسة، بل يوفّر للطالب مكافأة شهرية وتأمينًا ضد الحوادث داخل مواقع التدريب. كما أن تكلفة الدراسة رمزية لا تتجاوز 250 جنيهًا سنويًا، ما يجعلها في متناول الجميع.



ولفت خطاب، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حديث اليوم” الذي تقدمه رحاب فارس، بقناة “الحدث اليوم”، إلى أن بعض التخصصات مثل "التبريد والتكييف" و"الميكاترونيك" تشهد إقبالًا كبيرًا، لدرجة أن تنسيقها أصبح أعلى من تنسيق الثانوية العامة، ما يعكس جودة التعليم وفرص العمل المتاحة.



ونفت الدكتورة هاجر عثمان المفهوم الشائع بأن التعليم الفني يُغلق الباب أمام التعليم الجامعي، موضحة أن هناك مبادرات للمعادلة الجامعية تسمح لطلاب التعليم المزدوج بالالتحاق بكليات الهندسة والتجارة والزراعة وغيرها.

وأكدت عثمان أن دولًا متقدمة مثل سنغافورة وألمانيا اعتمدت على التعليم المزدوج في بناء اقتصاداتها، مشددة على ضرورة تغيير الثقافة المجتمعية تجاه التعليم الفني في مصر، والاعتراف بأنه ليس بديلًا، بل خيارًا ذكيًا واستثماريًا في مستقبل الشباب.

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

موجة حارة، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الأيام المقبلة، بدءًا من غدٍ الأحد، مؤكدة أن البلاد ستشهد استمرار ارتفاعات درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.



وأوضحت خلال تصريحات تليفزيونية، أن الطقس سيكون شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون معتدلًا إلى مائل للحرارة ليلًا، مع استمرار نسب الرطوبة المرتفعة التي تزيد من الإحساس بحرارة الجو.



وأضافت غانم أن هناك نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، خاصة في فترات المساء، مما قد يقلل الشعور بالرطوبة نسبيًا، لكنه يسبب إثارة للأتربة أحيانًا في المناطق المكشوفة.

وأشارت إلى أن الأجواء ستستمر في هذا النمط حتى نهاية الأسبوع، داعية المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترات الظهيرة، ارتداء ملابس قطنية خفيفة، الإكثار من شرب المياه، عدم ترك الأطفال أو كبار السن في أماكن مغلقة بدون تهوية.

ضوابط الإنفاق على الدعاية الانتخابية للنظام الفردي والقوائم بانتخابات الشيوخ

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات ضرورة التزام المرشحين بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، وفي مقدمتها الالتزام بالمواعيد المحددة لها، والحدود القصوى للإنفاق، وضوابط تلقي التبرعات، وإجراءات رصد ومتابعة الحسابات البنكية المخصصة للدعاية، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المترشحين.



وبدأت الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، أمس الجمعة، حتى الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الموافق ۳۱ من الشهر الجاري، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي وفقًا للجدول الزمني.

وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى، وحتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.



وحددت الهيئة الوطنية الانتخابات الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية للنظام الفردي 500 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه.

ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها (13) مقعد مليونين ومائة سبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة ثمانمائة وسبعة وستون ألف جنيه.



ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها (37) مقعد ستة ملايين ومائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مليونين وأربعمائة وسبعة وستون ألف جنيه.

حالة الطقس غدا، انخفاض فى درجات الحرارة وشبورة كثيفة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى وغرب القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأحد، وتنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:4 درجات مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 42

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

نقيب أطباء الأسنان بالإسكندرية: أعداد الخريجين كارثية ويجب خفض نسبة المقبولين 50%

حذر الدكتور وليد الديب، نقيب أطباء الأسنان بمحافظة الإسكندرية، من الزيادة غير المنطقية في أعداد خريجي كليات طب الأسنان بمصر، مشيرًا إلى أن السوق لم يعد قادرًا على استيعاب هذه الأعداد.



وأكد الديب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن عدد أطباء الأسنان في مصر وصل إلى 120 ألف طبيب، في حين أن الاحتياج الفعلي لا يتجاوز 60 ألف فقط، مشيرًا إلى أن 12 ألف طبيب جديد يتخرجون سنويًا، وهو رقم يفوق بكثير قدرة السوق والمجتمع.



وأضاف: "لازم الناس تبعد عن طب الأسنان.. أصبح هناك تكدس غير مسبوق"، داعيًا إلى ضرورة تقليص أعداد المقبولين سنويًا إلى 6 آلاف فقط بدلًا من 12 ألف.

وانتقد الديب ما وصفه بعدم تدخل المجلس الأعلى للجامعات في ضبط الأمور، قائلًا إن الجامعات الخاصة تعتبر مصدر دخل قومي مهم من خلال الطلاب العرب والأجانب، ولذلك تحظى باهتمام بالغ من الدولة. لكنه شدد على ضرورة التمييز بين استيعاب الأجانب، وتنظيم أعداد الطلاب المصريين حفاظًا على جودة التعليم وسوق العمل.

"التعليم" تكشف حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 من الكنترول

نتيجة الثانوية العامة 2025، كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس من الكنترول، قبل إعلانها رسميا من قبل الوزارة.



وخلال الساعات الماضية تداول عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منشورا وجروبات التيلجرام، تزعم تلك الصفحات من خلال تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025، قبل اعتمادها رسميا من قبل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم.

وبالتواصل مع مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفي ما يتم تداوله بشأن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس من الكنترول.



ومن جانبه كشف المصدر، عن اقتراب موعد الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة 2025، فبعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة، سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة من قبل وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفي، مشيرا إلى أن نسب نجاح الثانوية العامة هذا العام مبشرة جدا.



ومن جانبه كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما يتم تداوله بشأن انتهاء أعمال تصحيح المواد بنتيجة الثانوية العامة 2025، وإعلان النتيجة الأربعاء المقبل.

وقال زلطة في منشور على فيس بوك: “قولا واحدا ومنعا لأي تأويل، لم يتم تحديد أي موعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة بعد وإجراءات التصحيح لا تزال مستمرة”.



وأوضح مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة خلال الأيام القادمة تستعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 بجميع محافظات الجمهورية، بعد انتهاء عملية التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها رسميا من قبل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

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