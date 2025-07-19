تنسيق الجامعات 2025، القواعد الجديدة لقبول طلاب الثانوية العامة بنظاميها الحديث والقديم

تنسيق الجامعات 2025.. كشف المجلس الأعلى للجامعات، عن وجود مجموعة من التحديثات التي طرأت على نظام وقواعد القبول لطلاب الثانوية العامة هذا العام، إضافة إلى القواعد الأساسية المستمر العمل بها كل عام.

كان وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، قد أصدر قرارا وزاريا في يونيو الماضي يحمل رقم 1177، يوضح قواعد قبول الطلاب بالجامعات المصرية للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026، لمختلف الشهادات، الثانوية العامة المصرية، والثانوية الأزهرية، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وشهادة النيل، وشهادة مدارس المتفوقين ستيم.

وعدلت الوزارة في نظام قبول طلاب الثانوية العامة 2025، هذا العام، نظرا للتعديلات التي طرأت من قبل وزارة التربية والتعليم على نظام الثانوية العامة، الأمر الذي أدي إلى وجود طلاب على نظام الثانوية العامة الحديث، بالإضافة إلى مجموعة من الطلاب على النظام القديم.

وتستعرض بوابة فيتو أهم التحديثات التي طرأت على قواعد قبول طلاب الثانوية العامة 2025 بالجامعات.

تحديثات قواعد قبول طلاب الثانوية العامة 2025 بالجامعات

وفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات، فإنه يتم تحديد أعداد مستقلة لكل نوع (حديث – قديم) للقبول بكليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية في ضوء نسبة أعداد كل نوع إلى إجمالي أعداد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية.

كما يتم تحديد حد أدنى مستقل لكل نوع (حديث – قديم) للقبول بكليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية وبحيث لا يقل الحد الأدنى للنظام القديم في كل قطاع عن متوسط آخر ثلاث سنوات للحد الأدنى للقطاع.

وذلك نظرًا لتغيير وزارة التربية والتعليم لنظام الدراسة وحساب المجموع الكلي للدرجات.

قواعد قبول طلاب الثانوية العامة 2025 بالجامعات

حدد القرار الوزاري قواعد قبول طلاب الثانوية العامة 2025، للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026، وجاءت كالتالي:

يحدد المجلس الأعلى للجامعات أعداد الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية بشعبتيها (الأدبي والعلمي) عام 2025 (نظام حديث - نظام قديم) والمقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2026/2025 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد وذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة والاعتبارات والمبادئ الأساسية التي استقر عليها المجلس الأعلى للجامعات عند تحديد الأعداد المقرر قبولها ونظام وقواعد القبول.

مع مراعاة ما يلي:

تحديد أعداد مستقلة لكل نوع (حديث - قديم) للقبول بكليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية في ضوء نسبة أعداد كل نوع إلى إجمالي أعداد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية والمتقدمين هذا العام.

تحديد حد أدنى مستقل لكل نوع (حديث - قديم) للقبول بكليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية وبحيث لا يقل الحد الأدنى للنظام القديم في كل قطاع عن متوسط آخر ثلاث سنوات للحد الأدنى للقطاع.

2.يتم تحديد عدد الطلاب المنتسبين وفقًا لنظام الانتساب الموجه بالكليات التي تطبق نظام الانتساب الموجه بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2026/2025 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات وفقًا لما تقرره اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن.

3.يكون توزيع الـ (1500) طالب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2025 (500 علوم + 500 رياضيات + 500 أدبي) ووفقًا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بعد الفرقة الأولى بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.

4. قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية لغات (فرنسي) عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشعب اللغة الفرنسية ببعض كليات الجامعات المصرية (طبقًا للحد الأدنى لهذه الكليات وبشرط ألا يقل المجموع الكلي لدرجات اللغات عن ٦٥%) ووفقًا للأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناء على موافقة الجامعة والكلية المعنية.

5. قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية لغات (ألماني) عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشعب اللغة الألمانية ببعض كليات الجامعات المصرية طبقًا للحد الأدنى لهذه الكليات وبشرط ألا يقل المجموع الكلي لدرجات اللغات عن (٦٥٪) ووفقًا للأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناءً على موافقة الجامعة والكلية المعنية.



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