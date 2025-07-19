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أخبار مصر

نقيب أطباء الأسنان بالإسكندرية: أعداد الخريجين كارثية ويجب خفض نسبة المقبولين 50%

اطباء الأسنان، فيتو
اطباء الأسنان، فيتو
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حذر الدكتور وليد الديب، نقيب أطباء الأسنان بمحافظة الإسكندرية، من الزيادة غير المنطقية في أعداد خريجي كليات طب الأسنان بمصر، مشيرًا إلى أن السوق لم يعد قادرًا على استيعاب هذه الأعداد.

 

زيادة كبيرة في أعداد أطباء الأسنان

وأكد الديب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن عدد أطباء الأسنان في مصر وصل إلى 120 ألف طبيب، في حين أن الاحتياج الفعلي لا يتجاوز 60 ألف فقط، مشيرًا إلى أن 12 ألف طبيب جديد يتخرجون سنويًا، وهو رقم يفوق بكثير قدرة السوق والمجتمع.

 

الابتعاد عن دراسة طب الأسنان

وأضاف: "لازم الناس تبعد عن طب الأسنان.. أصبح هناك تكدس غير مسبوق"، داعيًا إلى ضرورة تقليص أعداد المقبولين سنويًا إلى 6 آلاف فقط بدلًا من 12 ألف.

وانتقد الديب ما وصفه بعدم تدخل المجلس الأعلى للجامعات في ضبط الأمور، قائلًا إن الجامعات الخاصة تعتبر مصدر دخل قومي مهم من خلال الطلاب العرب والأجانب، ولذلك تحظى باهتمام بالغ من الدولة. لكنه شدد على ضرورة التمييز بين استيعاب الأجانب، وتنظيم أعداد الطلاب المصريين حفاظًا على جودة التعليم وسوق العمل.

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