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تنسيق بعض تخصصاته أعلى من الثانوية العامة، تفاصيل تجربة التعليم المزدوج

التعليم المزدوج،
التعليم المزدوج، فيتو
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أوضحت الدكتورة هاجر عثمان، مدير إدارة التدريب والتنمية البشرية بوحدة التعليم المزدوج بوزارة التربية والتعليم، أن التعليم الفني المزدوج يُعد قفزة نوعية في تأهيل الشباب لسوق العمل، حيث يجمع بين الدراسة النظرية داخل المدارس والتدريب العملي داخل المصانع والشركات.

ميزة التعليم المزدوج

وأضافت أن نموذج التعليم المزدوج يتيح للطالب خبرة ميدانية حقيقية تجعله أكثر جاهزية وانضباطًا، مقارنة بالتعليم الفني التقليدي الذي يفتقر إلى التدريب الواقعي.

شهادة ومكافأة وتأمين شامل

من جانبه، أكد المستشار محمد خطاب، رئيس وحدة "طلائع شباب مصر"، أن نظام التعليم المزدوج لا يقتصر على الدراسة، بل يوفّر للطالب مكافأة شهرية وتأمينًا ضد الحوادث داخل مواقع التدريب. كما أن تكلفة الدراسة رمزية لا تتجاوز 250 جنيهًا سنويًا، ما يجعلها في متناول الجميع.

أقسام بتنسيق أعلى من الثانوية العامة

ولفت خطاب، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حديث اليوم” الذي تقدمه رحاب فارس، بقناة “الحدث اليوم”، إلى أن بعض التخصصات مثل "التبريد والتكييف" و"الميكاترونيك" تشهد إقبالًا كبيرًا، لدرجة أن تنسيقها أصبح أعلى من تنسيق الثانوية العامة، ما يعكس جودة التعليم وفرص العمل المتاحة.

التعليم الفني ليس نهاية الطريق الجامعي

ونفت الدكتورة هاجر عثمان المفهوم الشائع بأن التعليم الفني يُغلق الباب أمام التعليم الجامعي، موضحة أن هناك مبادرات للمعادلة الجامعية تسمح لطلاب التعليم المزدوج بالالتحاق بكليات الهندسة والتجارة والزراعة وغيرها.

وأكدت عثمان أن دولًا متقدمة مثل سنغافورة وألمانيا اعتمدت على التعليم المزدوج في بناء اقتصاداتها، مشددة على ضرورة تغيير الثقافة المجتمعية تجاه التعليم الفني في مصر، والاعتراف بأنه ليس بديلًا، بل خيارًا ذكيًا واستثماريًا في مستقبل الشباب.

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