"التعليم" تكشف حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 من الكنترول

نتيجة الثانوية العامة 2025 ، كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس من الكنترول، قبل إعلانها رسميا من قبل الوزارة.

تسريب نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

وخلال الساعات الماضية تداول عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منشورا وجروبات التيلجرام، تزعم تلك الصفحات من خلال تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025، قبل اعتمادها رسميا من قبل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم.

وبالتواصل مع مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفي ما يتم تداوله بشأن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس من الكنترول.

تفاصيل جديدة حول نتيجة الثانوية العامة 2025

ومن جانبه كشف المصدر، عن اقتراب موعد الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة 2025، فبعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة، سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة من قبل وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفي، مشيرا إلى أن نسب نجاح الثانوية العامة هذا العام مبشرة جدا.

نتيجة الثانوية العامة 2025

ومن جانبه كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما يتم تداوله بشأن انتهاء أعمال تصحيح المواد بنتيجة الثانوية العامة 2025، وإعلان النتيجة الأربعاء المقبل.

وقال زلطة في منشور على فيس بوك: “قولا واحدا ومنعا لأي تأويل، لم يتم تحديد أي موعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة بعد وإجراءات التصحيح لا تزال مستمرة”.

وأوضح مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة خلال الأيام القادمة تستعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 بجميع محافظات الجمهورية، بعد انتهاء عملية التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها رسميا من قبل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم بعد تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، وأنه سيتم تحديد الموعد بعد انتهاء عمليات تصحيح أوراق إجابات الطلاب ورصد الدرجات، لكن من المتوقع أن تظهر النتيجة نهاية شهر يوليو الحالي.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025

ومع اقتراب موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2025، يزداد اهتمام الطلاب بمعرفة خطوات الحصول عليها إلكترونيًا، وفيما يلي نستعرض خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة 2025 من موقع وزارة التربية والتعليم:

1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني: يمكنك الوصول إلى الموقع من خلال الرابط التالي: من هنـــا

2. الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة

3. تحديد العام الدراسي الحالي: من خلال قائمة منسدلة، اختر عام "2025".

4. الضغط على أيقونة النتائج

5. إدخال رقم الجلوس

6. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن النتيجة".

7. عرض النتيجة.

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم عبر بوابة فيتو من هنـــا .

دعاء انتظار نتيجة الثانوية العامة 2025

"اللهم بشرني بنتيجتي وانت خير المبشرين، يا خافي الألطاف نجني مما أخاف ولا تحملني ما لا طاقه لي باحتماله يالله،يارب اشهدك اني سعيت بقدر ما وفقت إليه وفعلت ما بإمكاني فعله وانتهى الامتحان وخرجت بعده مسلما الأمر إليك متوكلا عليك فأجبر خاطري واجعل نتيجتي افضل مما توقعت

اللهم اني أعوذ بك من نتيجة تحزني أو تقض مضجعي أو تفقدني حلمي، يارب لا تكلني إلا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك واعوذ بك من أن تسلط علي من الخلق من لا يخافك ولا يرحمني، اللهم إني أعوذ بك من ساعة السوء وطارق السوء وخبر السوء وأي نتيجة تحمل لي السوء يا كريم اللهم اكتب لي نجاحا باهرا وفرحا كبيرا ورضا يفرحني".

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