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حوادث

تأجيل محاكمة 120 متهما في قضية "خلية المكاتب الإدارية"

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة 120 متهما في القضية رقم 778 لسنة 2025، جنايات مدينة نصروالمعروفة بـ" خلية المكاتب الإدارية"، لجلسة 19 سبتمبر المقبل، للاطلاع.

  خلية المكاتب الإدارية

 

وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2010 وحتى 1 سبتمبر 2024، المتهمون من الأول وحدتي الحادي عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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وتابع أمر الإحالة: المتهمون الثاني عشر وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وجه للمتهمون جميعا تهم تمويل الإرهاب.

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تعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر تأجيل محاكمة جنايات مدينة نصر قيادة جماعة إرهابية محمد السعيد الشربينى

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