10 أخطاء تقع فيها الفتيات عند العناية بالبشرة.. احذريها

أخطاء تقع فيها الفتيات عند العناية بالبشرة، تولي كثير من الفتيات اهتمامًا متزايدًا بالعناية بالبشرة، إذ تعتبر البشرة الصحية رمزًا للجمال والثقة بالنفس.

ومع الانتشار الواسع لمستحضرات التجميل والروتينات اليومية التي تروج لها وسائل التواصل الاجتماعي، تقع العديد من الفتيات في أخطاء شائعة تؤثر سلبًا على صحة بشرتهن، وربما تؤدي إلى تفاقم المشكلات بدلًا من حلّها.



أوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن العناية بالبشرة رحلة تتطلب وعيًا، ومعرفة، وتدرجًا في التعامل مع التغيرات، وهناك العديد من الأخطاء التي تقع فيها الكثير من الفتيات خلال هذه الرحلة.



أضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن الوقوع في الأخطاء أمر طبيعي، لكن المهم هو التعلم منها وتبني أساليب علمية وصحية للحفاظ على نضارة البشرة.



ومن الجدير بالذكر أن كل بشرة تختلف عن الأخرى، وما يناسب فتاة قد لا يناسب أخرى، لذا يُفضل دومًا استشارة خبير أو طبيب جلدية عند ظهور مشاكل مزمنة أو غير مفهومة.

أخطاء تقع فيها الفتيات عند العناية بالبشرة

في هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، أبرز هذه الأخطاء، ونوضح أثر كل منها، مع تقديم نصائح عملية لتفاديها.

العناية بالبشرة

1. عدم معرفة نوع البشرة بدقة

من أكثر الأخطاء التي تقع فيها الفتيات هو استخدام منتجات غير مناسبة لنوع بشرتهن، فمثلًا قد تستخدم فتاة صاحبة بشرة دهنية كريمًا مرطبًا مخصصًا للبشرة الجافة، ما يؤدي إلى انسداد المسام وظهور الحبوب. معرفة نوع البشرة (دهنية، جافة، مختلطة، حساسة) هو الأساس لاختيار منتجات العناية المناسبة، وتحقيق نتائج فعّالة دون ضرر.

2. الإفراط في استخدام المنتجات

تظن بعض الفتيات أن كثرة استخدام منتجات العناية تعني عناية أفضل، فتبدأ باستخدام العديد من السيرومات، والتونرات، والمرطبات، والمقشرات في وقت واحد. هذا السلوك قد يؤدي إلى إرهاق البشرة، وتهيجها، أو التسبب فيما يسمى بـ"التهاب البشرة الناتج عن العناية الزائدة". من المهم تبنّي روتين بسيط وفعّال يتناسب مع احتياجات البشرة الفعلية دون مبالغة.

3. عدم إزالة المكياج قبل النوم

تُعد هذه العادة من أكثر الأخطاء شيوعًا وخطورة، إذ يؤدي النوم بالمكياج إلى انسداد المسام، وظهور الحبوب، وبهتان البشرة. كما أن مستحضرات التجميل تحتوي على مواد كيميائية تتفاعل مع البشرة أثناء النوم وتُفقدها نضارتها. لذلك، يجب على كل فتاة اعتماد روتين إزالة المكياج مساءً، حتى وإن كانت متعبة، باستخدام مزيل مكياج مناسب يليه غسل الوجه بغسول لطيف.

وصفات طبيعية

4. الإفراط في تقشير البشرة

التقشير مهم للتخلص من الجلد الميت وتنشيط الدورة الدموية، لكن بعض الفتيات يفرطن في هذه العملية ويستخدمن مقشرات قوية بشكل مفرط، ما يؤدي إلى تهيّج البشرة وتآكل الطبقة الواقية منها. يُنصح بتقشير البشرة مرة إلى مرتين أسبوعيًا فقط، واستخدام مقشرات لطيفة ويفضل أن تكون طبيعية أو كيميائية خفيفة.

5. تجربة وصفات عشوائية من الإنترنت

تلجأ بعض الفتيات إلى تجريب وصفات طبيعية غير مدروسة من الإنترنت، مثل وضع معجون الأسنان على الحبوب، أو استخدام الليمون مباشرة على البشرة، ما قد يتسبب في حروق كيميائية أو تصبغات دائمة. ليس كل ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي آمنًا، لذا ينبغي استشارة مختص أو التأكد من مصدر المعلومة قبل التجريب.

6. إهمال استخدام واقي الشمس

تعتقد بعض الفتيات أن واقي الشمس يُستخدم فقط في الصيف أو عند الذهاب إلى البحر، ولكن الحقيقة أن أشعة الشمس تؤثر على البشرة طوال العام، حتى في الأيام الغائمة. إهمال الواقي يؤدي إلى تصبغات، وشيخوخة مبكرة، وظهور التجاعيد. لذا، يجب استخدام واقي الشمس يوميًا، وتجديده كل ساعتين عند التعرض المباشر لأشعة الشمس.

7. قلة شرب الماء وعدم تناول غذاء صحي

الصحة الداخلية تنعكس على البشرة بشكل واضح. بعض الفتيات لا يشربن كمية كافية من الماء أو يتبعن نظامًا غذائيًا غير متوازن، ما يؤدي إلى جفاف البشرة وظهور الهالات السوداء. العناية بالبشرة لا تقتصر على الخارج، بل تبدأ من الداخل، من خلال تناول الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات، وشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا.

8. الضغط على الحبوب والبثور

عادة سيئة تقوم بها الكثير من الفتيات، وهي الضغط على الحبوب لمحاولة التخلص منها بسرعة، ما يؤدي إلى تفاقم الالتهاب وترك آثار أو ندوب دائمة. يجب مقاومة هذا السلوك، وبدلًا من ذلك، استخدام منتجات موضعية مخصصة لعلاج الحبوب، واستشارة طبيبة جلدية إن استمر ظهورها بشكل مزمن.

9. استخدام منتجات غير أصلية أو منتهية الصلاحية

في محاولة لتقليل التكاليف، قد تلجأ بعض الفتيات إلى شراء منتجات عناية بالبشرة مقلدة أو منتهية الصلاحية، والتي تحتوي على مواد ضارة بالبشرة. هذا النوع من المنتجات قد يسبب تحسسًا شديدًا أو تهيّجًا يصعب علاجه لاحقًا. من الضروري شراء المنتجات من مصادر موثوقة والانتباه لتاريخ انتهاء الصلاحية.

10. عدم ثبات روتين العناية

من الأخطاء المنتشرة أيضًا التبديل السريع بين المنتجات وعدم إعطاء الوقت الكافي لملاحظة نتائجها. فالبعض يستخدم منتجًا لبضعة أيام فقط ثم يغيره، مما يمنع الحصول على نتائج واضحة. البشرة تحتاج من 4 إلى 6 أسابيع على الأقل لتظهر آثار المنتج المستخدم. لذلك، من الأفضل الالتزام بروتين ثابت لفترة ومراقبة التغيرات بهدوء وصبر.



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