الهيئة الوطنية للنهب العام

ما قاله النائب المحترم ضياء الدين داوود تحت القبة، حول مكافآت أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات أمر ليس مثيرا كما يتصور البعض، لأن الأصل في الإدارة بمصر الآن يسير تحت شعار "إن خرب بيت أبوك خدلك منه قالب"، وبعضهم أو معظمهم لديه تصورات حول “خراب بيت أبونا”.



قال النائب الحاسم في أدائه إن عضو الهيئة الوطنية للانتخابات يحصل على مكافأة جهود غير عادية كل ثلاثة أشهر 30 ألف جنيه، كما يحصل كل عضو على مكافأة جهود غير عادية 36 ألف جنيه، ويحصل في عيد الفطر على مكافأة جهود غير عادية 36 ألف جنيه، إضافة إلى بدل مصيف 20 ألف جنيه و72 ألف جنيه عن كل شهر من شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر!



لو سألت نفسك ماذا تقدم الهيئة الوطنية -زعما وليس صدقا- لمصر والمصريين حتى تأخذ كل هذه المبالغ تحت عنوان جهود غير عادية ، فلن تجد إجابة شافية، ولو سألت عن الجهود غير العادية التي قامت بها الهيئة المذكورة فلن تجد سجلا لها ولا لأعمالها.



وأنا أتصور مواطنا مصريا قضى كل حياته في الخدمة العامة، أو قدم كل حياته للعمل، وإلتزم طوال رحلته في الحياة بما فرض عليه من واجب حتى خروجه على المعاش، ليجد نفسه يحصل على ستة آلاف جنيه، وهو رقم مبالغ فيه بالقياس للواقع، فماذا يفعل عندما يتسرب إليه خبر الهيئة المذكورة.



ولك أيضا أن تتصور أنك شاب مجتهد، وبذلت وأهلك جهودا جبارة من أجل الحصول على تعليم جيد، ثم طرقت أبواب العمل، فوجدت نفسك بعد سنوات من البحث تحصل على ستة آلاف أو سبعة آلاف أو ثمانية آلاف جنيه، ثم نما إلى علمك تفاصيل "نهيبة" الهيئة المذكورة.



ثم هب إنك واحدا من المحظوظين الذين ورثوا وظيفة من تلك الوظائف التي تتوارثها أجيال عائلات بعينها، ووجدت نفسك في وظيفة مرموقة ذات سلطان واسع، أو وجدت نفسك ضابط شرطة تحصل على عشرة آلاف جنيه، وأنت تقضي النهار مرتبطا بالليل دون راحة، تسير بين الأخطار من أجل أمان الناس، وسمعت ما قاله النائب المحترم في المجلس.



ولتفرض أنك مسنود "أوي" وعملت بهيئة ذات جلال وبهاء، ووجدت نفسك بعد سنوات من العمل الدءوب تحصل على خمسة وعشرين ألف جنيه، ثم تنامى إلى مسامعك ما قاله ضياء الدين داوود فماذا تفعل وما هو إحساسك تجاه وطنك ومدى انتمائك له؟



وماذا لو كنت مواطنا عاديا مثل تسعين مليون مواطن لا يجدون قوت يومهم إلا "بالعافية" وسمعت ما قاله النائب المتحمس تحت القبة حول هذه النهيبة العامة، أو الهيئة الوطنية للنهب العام، ومثلها في بلادنا كثير مما لم يقله ضياء الدين داوود.. فقط أريدك أن تتخيل.

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