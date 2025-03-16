الأحد 16 مارس 2025
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مياه أسيوط تنظم تدريب خط الدفاع الأول لمكافحة تسرب غاز الكلور

رئيس مياه أسيوط يتفقد
رئيس مياه أسيوط يتفقد مركز التدريب، فيتو

 

تفقد المهندس محمود شحاتة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد مركز التدريب الإقليمي التابع للشركة، وذلك في إطار المتابعات الميدانية لسير العمل  وتطوير المهارات  الخبرات الفنية اللازمة لمواجهة التحديات التي قد تطرأ في بيئة العمل.

 

كيفية مكافحة تسريب غاز الكلور 

 

وشارك رئيس مياه أسيوط أثناء جولته التفقدية للمركز أبناء المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، تدريبا عن كيفية مكافحة تسريب غاز الكلور، ضمن خطط السلامة والصحة المهنية التي تطبقها الشركة، استعدادا لإلحاقهم بالعمل واستقبالهم كموظفين بالشركة بعد استلامهم العمل الفعلى.

 

وأكد المهندس "محمود شحاتة" رئيس مياه أسيوط في تصريحاته على أهمية التدريب العملي للطلاب، مشيرًا إلى أن إجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية تشكل جزءًا أساسيًا من ثقافة العمل اليومية.

رئيس مياه أسيوط يتفقد محطة معالجة "المشايعة" تمهيدا للاستلام النهائي

مياه أسيوط تنظم تدريبًا عمليًّا للعاملين بالمحطات الارتوازية على خطط الطوارئ

 

وأوضح رئيس شركة مياه أسيوط أن التدريب يهدف إلى تأهيل العاملين على كيفية التعامل مع الطوارئ مثل تسريب غاز الكلور، فضلًا عن كيفية التعامل مع الأماكن المغلقة والمحصورة، وغيرها من المواقف التي قد يتعرض لها العامل في بيئة العمل.

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