انقطاع وضعف المياه عن البداري أسيوط لهذا السبب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد عن إيقاف المحطة المرشحة بالبداري من الخدمة مع احتمالية وجود ضعف أو انقطاع في ضخ المياه خلال أوقات الذروة لسكان الأدوار العليا فقط بالبداري.

عمليات الغسيل والتطهير والتعقيم للخزانات الأرضية

يأتي ذلك في إطار سعي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد المستمر لتعزيز جودة مياه الشرب وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، وتشمل عمليات الغسيل والتطهير والتعقيم للخزانات الأرضية، وذلك لمدة 10 ساعات ابتداءً من السبت 1 فبراير 2025، الساعة 8 مساءً حتى الأحد 2 فبراير 2025، الساعة 6 صباحًا، في إطار الخطة الدورية لصيانة المحطات المرشحة.

تشغيل جميع البدائل من محطات الارتوازي

ونوهت شركة مياه أسيوط لضمان استمرارية الخدمة خلال فترة الصيانة، وتلبية احتياجات المواطنين إلى قيامها بتشغيل جميع البدائل من محطات الارتوازي بالإضافة إلى محطة البداري الغربية، لضمان استمرار تزويد المياه دون انقطاع، لذلك ترجو من العملاء الكرام التعاون معها وتفهم هذه الإجراءات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمة على المدى الطويل.

وتطلب شركة مياه أسيوط من الشركة العملاء بمنطقة البداري أن تتواصل مع جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/ والموبيل أبليكيشن، لاستقبال الشكاوى الالكترونية على أتم الاستعداد لتلقى أى شكوى، أو أى احتياج لسيارات مياه.

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