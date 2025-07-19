ورشة عمل لأطباء الروماتيزم وإنقاذ مرضى الجلطات بمستشفى الزقازيق العام

استضاف اليوم مستشفى الزقازيق العام ورشة عمل للأطباء بقسم الروماتيزم والتأهيل بالمستشفى، وذلك تحت إشراف الدكتورة نهى عبدالرحمن رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل بالمستشفى ، وبقيادة الدكتورة مها منسي استشاري الروماتيزم والتأهيل، رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل بمستشفى الأحرار التعليمي سابقًا.

تدريب الأطباء على الحقن الموضعى

وأكد الدكتور محمد يحيى الصادق مدير عام مستشفى الزقازيق العام أن الهدف من ورشة العمل هذه هو تدريب الأطباء بالقسم على الحقن الموضعي لمفصل الكتف وحالات الطرف العلوي والروماتويد المفصلي ، وذلك إطار السعي الدائم نحو خدمة طبية متميزة ومتكاملة وتحت رعاية الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية

ثلاث حالات جلطات حادة

وقال الصادق: اليوم استقبل قسم القلب والقسطرة القلبية أيضا ثلاث حالات متتالية مع دخول فجراليوم لمرضى أعمارهم مختلفه بين ال ٥٠-٧٠-٨٠ عام يعانون من جلطات حادة بالشرايين التاجية بالقلب.وعلى الفور تم اجراء الفحوصات المعملية والتشخيصية لهم والدخول لوحدة القسطرة وتم فتح الشرايين وتركيب الدعامات اللازمة ووضع المرضى بوحدة الرعاية المركزة بعد القسطرة القلبية حتي استقرت حالتهم وخرجوا بفضل الله بعد الشفاء التام.

مبادرة الرئيس للانتهاء من قوائم المستشفيات الحكومية

يأتي هذا في إطار مبادرة رئيس الجمهورية وخطة وزارة الصحة والسكان للقضاء على قوائم الإنتظار للعمليات الجراحية والإجراءات التداخلية الحرجة بدعم وتوجيه وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور شريف شاهين المشرف العام على قسم القلب، ومدير عام الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

وتقدم الدكتور محمد يحيى الصادق مدير المستشفى بالشكر لأعضاء الفريق الطبي على مابذلوه من جهد لخدمة المرضى وعلى الفور تم اتخاذ إجراءات استخراج قرار وزارى للعلاج على نفقة الدولة للمستحقين

الدكتور محمد العقاد

وحول القرار الوزارى أكد الدكتور محمد احمد العقاد مدير عام المجالس الطبية المتخصصة أن الحصول على خدمات العلاج على نفقة الدولة، يقتضي من المواطن التوجه إلى أقرب مستشفى وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة تمهيدا لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية» وبعد ذلك يقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة البطاقة الشخصية وتقرير اللجنة الثلاثية والتقارير والفحوصات الطبية الحديثة، دون تحمل المريض أي مشقة.

المركز الرئيسي للمجالس الطبية

ولفت العقاد إلى أن الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة تأتي إلكترونيا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول ليتوجه إلى المستشفى لتلقى الخدمة العلاجية المقررة، ويشترط للحصول على العلاج على نفقة الدولة ألا يكون المريض من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي، لافتا إلى أن الاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة يكون من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة بالرابط التالي، باستخدام الرقم القومي

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