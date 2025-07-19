جمال شعبان يكشف سر وفاة الإعلامي أشرف صبري بعد موت شقيقته بـ8 أيام

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن سر وفاة الإعلامي أشرف منير صبري، بعد وفاة شقيقته الإعلامية أمل صبري بـ 8 أيام فقط، حيث شهد الوسط الإعلامي حالة من الحزن، بعد وفاة المذيعة أمل صبري، ليلحق بها شقيقها الإعلامي شريف صبري بعد أيام من حزنه عليها.

سر وفاة الإعلامي أشرف صبري



وأكد الدكتور جمال شعبان أن السر في وفاة الإعلامي أشرف صبري، بعد وفاة شقيقته بأيام قليلة كان بسبب حالة تسمى متلازمة القلب المكسور، وهي حالة من الحزن و"الزعل" يمكن أن تودي بحياة الأشخاص، وتؤدي لما يُعرف بوفاة الفجأة.

وفاة الإعلامي أشرف صبري، فيتو



وقال الدكتور جمال شعبان عن سر وفاة الإعلامي أشرف صبري بعد وفاة شقيقته بـ8 أيام: "قلنا الزعل بيكسر القلب، الزعل ممكن يعمل جلطة قلبية، أو سكتة دماغية، الزعل ممكن يسبب الوفاة"

وأضاف جمال شعبان "رحم الله الأخ الوفي أشرف صبري، اللي زعل علي وفاة أخته الإعلامية hمل صبري، ومات بعدها بj ٨ أيام، وكان قد كتب علي صفحته.. يا توأم روحي أعيش إزاي من بعدك.. ولحق بها خلال ٨ أيام.. رحمهما الله وما تزعلوش"

وفاة الإعلامي أشرف صبري بعد شقيقته بـ8 أيام



ودخل الإعلامي أشرف منير صبري، في حالة اكتئاب شديد حزنًا على وفاة شقيقته، المذيعة أمل منير، حتى لحق بها، يوم الخميس الماضي.

الإعلامية أمل صبري، فيتو



الإعلامي والأكاديمي الدكتور أشرف صبري، هو أستاذ بقسم مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم، والإعلامي المميز في الإعلام الرياضي، عبر برنامجه المعروف "الكاميرا في الملعب"، الذي قدم من خلاله رسالة إعلامية اهتمت بتغطية الرياضة وقضايا الشباب بطريقة مهنية.



وتسببت وفاة الإعلامي أشرف صبري، بعد أيام قليلة من وفاة شقيقته المذيعة أمل صبري، في حالة من الحزن داخل الوسط الإعلامي، وبين أسرته وطلابه وزملائه، ليترك أثرًا طيبًا في قلوب من عرفوه وتعاملوا معه.



الجدير بالذكر أن جمال شعبان قال إن الحزن قد يسبب الوفاة، مشيرًا إلى أنه في حالة الحزن يقوم الأدرينالين بعمل اعتصار للقلب، فيحدث انقباض في قاعدة القلب، وتمدد بالوني في قمة القلب، وذلك بدوره يؤدي لانكسار حقيقي للقلب، وأن قسطرة الشرايين التاجية يمكن أن تكون سليمة في حالة القلب المكسور، لكن حالة القلب المكسور تؤدي للوفاة.



وحذر الدكتور جمال شعبان من "متلازمة القلب المنكسر Broken Heart syndrome.."، مؤكدًا أن "الزعل بيكسر القلب ويسبب الوفاة"

الزعل يسبب سكتة قلبية وموت مفاجئ



وأضاف جمال شعبان: "الزعل ممكن يعمل سكتة قلبية وموت مفاجئ، فكسرة القلب والقلب المكسور نتيجة الزعل الشديد حقيقة علمية ومتلازمة مرضية مش عبارة أدبية Broken heart syndrome".

وفاة الإعلامية أمل صبري، فيتو



وعن التفسير العلمي لمتلازمة القلب المكسور قال جمال شعبان إن: "الزعل بينشط الجهاز العصبي السمبثاوي اللي بيفرز ادرينالين بكميات كبيرة جدا نتيجة الزعل بيسموها Adrenaline storm عاصفة الأدرينالين".



وأوضح جمال شعبان أن "الأدرينالين يعمل اعتصار للقلب فيحصل انقباض في قاعدة القلب وتمدد بالوني في قمة القلب، زي ما هو باين في الصورة، انكسار حقيقي للقلب، رغم إن قسطرة الشرايين التاجية ممكن تطلع سليمة، علشان كدا في القرآن ربنا بيقًول لا تحزن، والرسول بيقًول لا تغضب".



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