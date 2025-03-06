كانت في طريقها لأداء العمرة، سكتة قلبية أنهت حياة سيدة داخل أتوبيس بالشرقية (فيديو وصور)

شهر رمضان 2025، كانت أمنيتها الدائمة السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة وما إن حقق الله مرادها واستقلت الأتوبيس المتوجه إلى مطار القاهرة الدولي في خامس أيام شهر رمضان الكريم هذا العام، حتى قبضت روحها وهى ترتدى ملابس الاحرام وسقطت على الأرض فاقدة للوعي وتلفظت الحاجة ربيعة ابنة محافظة الشرقية كما يحب أن يلقبوها جيرانها أنفاسها الأخيرة أثناء وجودها داخل الأتوبيس إثر تعرضها لأزمة قلبية.

سيدة عمريط قبل وفاتها: والله أنا أسعد مخلوقة في العالم، وكنت بتمناها طوال عمري وربنا يوعد كل مشتاق

"ربيعة محمد قطب خليل" في أوائل الخمسينيات من عمرها متزوجة ولديها عدد من الأبناء وتقيم بقرية عمريط التابعة لمركز أبوحماد توفيت بأزمة قلبية أثناء ذهابها لأداء عمرة شهر رمضان 2025 وآخر ما قالته قبل وفاتها بدقائق قليلة وكان يظهرعليها الإعياء التام “والله أنا أسعد مخلوقة في العالم.وكنت بتمناها طوال عمري..وربنا يوعد كل مشتاق”.

آخر ظهور لسيدة توفيت قبل أداء العمرة،فيتو

صفحات التواصل الاجتماعي بمحافظة الشرقية تتحول إلى سرادق عزاء حزنًا على فراق السيدة

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي بمحافظة الشرقية إلى سرادق عزاء حزنًا على فراق السيدة ووفاتها، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.

حسن الخاتمة.. وفاة سيدة من الشرقية قبل ذهابها لأداء مناسك العمرة

وقال أحد أبناء القرية: إن الفقيدة عاشت بينا فى صمت بدون ضجيج ولم يسمع منها سوى صوتها الهادي وابتسامتها المعهودة التي كانت تقابل كل من يتعامل معها تمنت على الله أن تلقى ربها في أطهر بقاع الأرض وأن تدفن بجوار نبيها صلى الله عليه وسلم فكان لها ما تمنت.

وشيع المئات من الأهالي جنازة السيدة، ودفنت بمقابر العائلة بمسقط رأسها بقرية عمريط التابعة لمركز أبوحماد في محافظة الشرقية، وسط حالة من الحزن بين أفراد أسرتها وأهالي القرية.

آخر ظهور لسيدة توفيت قبل أداء العمرة،فيتو1

لمسافري عمرة رمضان، 6 أدوية ضرورية يجب وضعها في حقيبة السفر

ونصحت وزارة الصحة المسافرين لأداء العمرة بضرورة تجهيز حقيبة للطوارئ أثناء العمرة.

تضم هذه الحقيبة:

خافض للحرارة

كريم مرطب

مضاد للمغص

مضاد للانتفاخ

فرشاة الأسنان والمعجون

محلول معالجة الجفاف

فيما وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح بشأن كيفية تعديل جرعات الأدوية التي يتم تناولها خلال شهر رمضان.

الأدوية التي تؤخذ بجرعة يومية واحدة

وقالت هيئة الدواء المصرية إن الأدوية التي تؤخذ بجرعة يومية واحدة لا تحتاج إلى تعديل جرعاتها ويمكن تغيير موعد الأدوية ذات الجرعة الواحدة من الصباح إلى المساء بعد استشارة الطبيب حيث أن تغيير عادات الطعام قد تؤثر على فعالية الدواء.

آخرظهورلسيدة توفيت قبل أداء العمرة،فيتو2

الأدوية التي تؤخذ مرتين يوميًّا

أكدت هيئة الدواء المصرية أنه بالنسبة للأدوية التي تؤخذ مرتين يوميًّا، يمكن تناول جرعة قبل وجبة السحور والأخرى بعد تناول الإفطار بعد الرجوع إلى الطبيب المعالج.​

أوضحت هيئة الدواء المصرية أنه بالنسبة للأدوية التي تؤخذ على ثلاث جرعات يومية أو أكثر، يمكن مناقشة إمكانية تغيير الدواء مع الطبيب وقد ينصح الطبيب باستخدام الأدوية ذات التأثير ممتد المفعول أو استخدام شكل صيدلي آخر مثل اللبوس أو الدهانات الموضعية أو غيرها.​

آخرظهورلسيدة توفيت قبل أداء العمرة،فيتو3

كانت حذرت وزارة الصحة من أهم العادات الخاطئة للمصريين في رمضان منها:

1- عند أذان المغرب، الإكثار من شرب المياه المثلجة وقت الإفطار قبل تناول الطعام مما يسبب انقباض الأوعية الدموية بالنسبة للغشاء المخاطي الخاص بالمعدة والجهاز الهضمي وتؤثر على الهضم وامتصاص الطعام.

2- اعتاد المصريون تناول العصائر بكثرة والعرقسوس بدون حساب والتمر هندي، وهو مضر لمرضى ارتفاع ضغط الدم وهبوط عضلة القلب كما تعمل تلك المشروبات على زيادة تخزين المياه والملح في الجسم.

3- شرب الكركديه بكثرة، مما يزيد من حمضية المعدة.

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