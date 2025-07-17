الخميس 17 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

أول تعليق من منة شلبي على شائعة وفاة والدتها

منة شلبي ووالدتها،
منة شلبي ووالدتها، فيتو

ردت الفنانة منة شلبي على شائعات وفاة والدتها زيزي مصطفى، وذلك من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت منة شلبي: “إن والدتها بصحة جيدة، معربة عن استيائها الكبير بسبب الشائعات التي زعمت وفاة والدتها، مطالبة بتحري الدقة”.

 

وانتشر اليوم، خبر الوفاة نقلا عن الفنان جمال عبد الناصر الذي نشره عبر صفحته على فيس بوك.

 

وتعرضت الفنانة زيزي مصطفى والدة النجمة منة شلبي لوعكة صحية مؤخرا نقلت على أثرها لأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين.

 

زيزي مصطفى

زيزي مصطفى ممثلة مصرية بدأت مشوارها كراقصة في الستينيات، واقتحمت مجال السينما من خلال المشاركة في أفلام مثل "بنت شقية" عام 1967، ثم كانت السبعينيات والثمانينيات فترة نشاطها الفني حيث شاركت في العديد من الأعمال منها “واحدة بواحدة”، “احترسي من الرجال يا ماما”.

 

 

 اعتزلت زيزي مصطفى الرقص في أواخر الثمانينات، لتعود كممثلة في السنوات الأخيرة حيث شاركت في عدة أعمال منها “وش إجرام”، “اللي اختشوا ماتوا”.

 

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منة شلبي ووالدتها والدة منة شلبي الفنانة منة شلبي

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