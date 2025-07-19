قافلة طبية تقدم الخدمة لـ 2360 مواطنا في عرب درويش بالشرقية

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن القافلة الطبية المجانية بقرية عرب درويش بفاقوس استمرت يومين، واشتملت على ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال ، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، وتخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

تحويل 14 حالة مرضية لاجراء جراحات

وتم توقيع الكشف الطبي المجاني على2360 مريضا من أهالي القرية والقرى المجاورة لها، وتم صرف العلاج اللازم لهم،وتحويل (14) حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، فضلًا عن تنظيم ندوات وجلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وذلك بإشراف الدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية مع العمل على استخراج قرارات على نفقة الدولة للغير متمتعين بالتامين الصحى.

المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية

وتابع المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية مع مديرية الشئون الصحية بالشرقية تنفيذ قافلة طبية بقرية عرب درويش بفاقوس وتقديم الخدمة الطبية لـ (2360) مريضا من أهالى القرية على مدار يومين ضمن مبادرة "حياة كريمة "، مشيدًا بدور مديرية الصحة بالشرقية لتنظيم القوافل الطبية العلاجية الشاملة للقرى النائية، وصرف العلاج اللازم للمرضى لافتًا الى أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقوافل الطبية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

إصدار 19 مليون قرار بتكلفة تجاوزت 90 مليار جنيه

وكشفت الدكتور محمد احمد العقاد المدير العام للمحالس الطبية المتخصصة عن إصدار 19 مليونا قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة تجاوزت 90 مليار جنيه خلال 5 سنوات، وذلك في إطار رفع العبء عن المواطنين وتيسير إجراءات حصولهم على خدمات طبية متميزة على نفقة الدولة.

قرارات نفقة الدولة بجميع التخصصات والاطراف الصناعية

وقال مدير عام المجالس الطبية إن القرارات الصادرة شملت تخصصات (الأورام، وأمراض الكبد، وأمراض الكلي، وزراعة الكلي، والمسالك، والعيون، والمناعة، وأمراض القلب، والعناية المركزة، والباطنة، والحروق والجراحة العامة، والعلاج الدوائي، والعظام والمفاصل، المخ والأعصاب، وزراعة النخاع العظمي، وجراحة الأورام، والفشل الكلوي، والتصلب المناعي، وقساطر ودعامات طرفية، والأشعة التداخلية، والأطراف الصناعية، وأمراض الدم).

المستشفيات الجامعية والخاصة والقوات المسلحة

وألمح العقاد إلى أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة، بلغ 11مليون و189 ألفا و596 مواطنا، وتم تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة من خلال المستشفيات التابعة للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية والقوات المسلحة والشرطة، ومن خلال التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، والجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل الأهلى، والتي تهدف إلى خدمة الفئات الأكثر احتياجًا.

منتظرة 26 ألف حالة بالفيديو كونفرانس

وأوضح الدكتور محمد العقاد أن عددا من تم مناظرتهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس بلغ 26 ألف مواطن بهدف تيسير إجراءات حصول المرضى على خدمات طبية وعلاجية على أعلى مستوى على نفقة الدولة، دون الحاجة إلى الحضور لمقر المجالس الطبية المتخصصة ودون تحمل المريض أي مشقة للانتقال والسفر مشيرا الى زيادة عدد المستشفيات المنوطة بتنفيذ خدمات العلاج على نفقة الدولة إلى 1461 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، وجار العمل على ضم المزيد من المستشفيات تمهيدا لانضمامها لمنظومة العلاج على نفقة الدولة.

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