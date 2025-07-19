أسعار الفائدة على حسابات التوفير في بنك مصر

يبحث العديد من العملاء عن تفاصيل أسعار حسابات التوفير في بنك مصر.

ونستعرض خلال السطور التالية اسعار حسابات التوفير المتاحة في فروع بنك مصر للعملاء وهي كالاتي:

حساب التوفير العادي في بنك مصر

يقدم بنك مصر حساب التوفير العادي بالجنيه المصري، والذي يبدأ من حد أدنى 3000 جنيه، ويتيح للعميل اختيار دورية صرف العائد من بين (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي)، مع إمكانية شراء الشهادات، وسداد أقساط التأمين، وتحويل المعاشات والمرتبات من الجهات الحكومية، وتأتي تفاصيله على النحو التالي:

شرائح العائد:

من 3000 إلى 5000 جنيه: 10.25% حتى 10.75%.

أكثر من 5000 إلى 50,000 جنيه: 10.50% حتى 11.00%.

أكثر من 50,000 إلى 250,000 جنيه: 11.00% حتى 11.50%.

من 250,000 إلى 500,000 جنيه: 11.50% حتى 12.00%.

ما يزيد على 500,000 جنيه: حتى 12.50%.

حساب "توفير الشباب" من بنك مصر

يقدم بنك مصر حساب توفير الشباب للفئة العمرية من 16 حتى 35 عاما، ويعد من أقل الحسابات من حيث الحد الأدنى (500 جنيه فقط)، ويوفر مزايا حصرية مثل بطاقات خصم مجانية في السنة الأولى، وقسائم شرائية عند الحفاظ على رصيد معين، وتأتي تفاصيله على النحو التالي:

حتى 20,000 جنيه: يبدأ العائد من 12.00% شهريًا ويصل إلى 12.50% سنويًا.

لما يزيد على هذا المبلغ، تُطبق شرائح حسابات التوفير العادية.

شراء شهادات ادخار وودائع.

الحصول على عروض تجارية وقسائم خصم.

سهولة تنفيذ المعاملات من خلال التطبيق أو ماكينات الصراف.

حساب توفير "المنجز" من بنك مصر

يناسب هذا الحساب العملاء الجدد بداية من سن 21 عامًا، ويجمع بين سهولة فتح الحساب وانخفاض الحد الأدنى (100 جنيه)، وعوائد مجزية على الأرصدة التي تبدأ من 3000 جنيه وتصل إلى 750,000 جنيه، مع إعفاءات جزئية من المصروفات، وتأتي تفاصيله على النحو التالي:

من 3000 إلى 5000 جنيه: 10.25%.

من 5000 إلى 50,000 جنيه: 10.50%.

من 50,000 إلى 250,000 جنيه: 11.00%.

من 250,000 إلى 500,000 جنيه: 11.50%.

من 500,000 إلى 750,000 جنيه: 12.00%.

بطاقة خصم فوري مجانًا في أول سنة.

إعفاءات من المصاريف البنكية.

تنفيذ المعاملات 24/7 عبر ماكينات ATM.

حدود قصوى مرنة للمعاملات اليومية والشهرية.

حساب توفير الممكن لذوي الهمم

إيمانًا منه بأهمية الشمول المالي، خصص بنك مصر حسابًا خاصًا لذوي الهمم من المصريين والأجانب، يتمتع بعائد مميز يزيد 1% عن الحسابات التقليدية، ويبدأ من 500 جنيه فقط، وتأتي تفاصيله على النحو التالي:

فتح الحساب مجانًا.

عائد شهري ثابت 13.50%.

سهولة التعامل على الحساب داخل جميع فروع البنك.

فروع وماكينات صراف مجهزة لخدمة ذوي القدرات الخاصة.

إعفاءات وتخفيضات على منتجات القروض.

بطاقة خصم فوري مجانية.

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