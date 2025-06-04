أسعار الفائدة بحسابات ميجا التوفير في بنك القاهرة

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن أسعار العائد في حسابات ميجا التوفير.

وأوضح مسؤولون ببنك القاهرة أن شرائح العائد تختلف في حسابات ميجا التوفير حسب المدة وهي كالتالي:



الشرائح

من 50 ألف جنيه إلى 999999 جنيهًا.. شهري 14.25% ربع سنوي 14.75% سنوي 15.25%"



مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه.. شهري 16.50% / ربع سنوي 17.00%/ سنوي 17.50%"



10 ملايين جنيه إلى 20 مليون جنيه.. شهري 20.50%/ ربع سنوي 21.00%/ سنوي 21.50%"



من 20 مليونًا فأكثر.. شهري 21.50% / ربع سنوي 22.00%/ سنوي 22.50%"

ومن جانب آخر كشف بنك القاهرة عن المصروفات والرسوم الجديدة التي جرى إقرارها على خدمات الإنترنت البنكي والموبايل البنكي من مايو الجاري للعملاء.

وقال مسؤولون بنك القاهرة إن "الإنترنت البنكي والموبايل البنكي اعتبارًا من 06-05-2025 تم تطبيق جميع المصروفات والعمولات للعملاء (الأشخاص الطبيعيين فقط) والخاصة بكافة خدمات التحويلات المصرفية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) وذلك بعد أن كانت موقوفة مؤقتًا من تاريخ 22-04-2025".

وأشار مسؤولون بنك القاهرة الي أن التحويلات المحلية (إلى عميل بنك آخر داخل جمهورية مصر العربية): "%0.1 من قيمة المبلغ المحول طبقا للتالي:

إذا كانت قيمة التحويل ≤ 70.000جم: الحد الأدنى 5 جم، والحد الأقصى 20 جم.

إذا كانت قيمة التحويل > 70.000جم: الحد الأقصى 100 جم.

التحويل إلى محفظة الهاتف المحمول: "%0.1 من قيمة المبلغ المحول طبقًا للتالي:

إذا كانت قيمة التحويل ≤ 70.000جم: الحد الأدنى 5 جم، والحد الأقصى 20 جم.

إذا كانت قيمة التحويل > 70.000جم: الحد الأقصى 100 جم.



وفي سياق متصل قال بنك القاهرة إنه في إطار حرصه المستمر على تقديم حلول رقمية مبتكرة تسهم في تحقيق أهداف البنك نحو التحول الرقمي، فقد أعلن بنك القاهرة إطلاق بوابته الرقمية للشركات وتطبيق BdC Tap and Track، والذي يعد الحل المتكامل لإدارة نفقات الشركات، والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كافة قطاعات الأعمال من الشركات والمؤسسات.

وقال بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: "إن إطلاق المنصة الرقمية وتطبيق BdC Tap and Track يعكس التزامنا المستمر بتقديم حلول مصرفية متطورة تعتمد على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المالية، بما يدعم توجهات البنك نحو التحول الرقمي ويواكب تطلعات عملائنا في مختلف القطاعات، متابعًا نحن نؤمن بأن الابتكار في الخدمات المصرفية هو أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز بيئة الأعمال في مصر".

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