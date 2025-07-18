الجمعة 18 يوليو 2025
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اقتصاد

ماذا تعرف عن حساب المنجز في فروع بنك مصر؟

بنك مصر
بنك مصر

يقدم بنك مصر العديد من الخدمات المصرفية في المعاملات الإسلامية، ومنها حساب توفير المنجز.

ويحرص بنك مصر على تقديم كافة الخدمات المصرفية لعملائه، بما يتناسب مع توجهات وأفكار هؤلاء العملاء. 

 

تفاصيل حساب توفير المنجز 

وتستعرض “فيتو” خلال السطور القادمة تفاصيل حساب توفير المنجز من بنك مصر.

 

 حساب توفير المنجز

حساب توفير "المنجز" من بنك مصر هو طريقة ميسرة للحصول على معدل عائد تنافسى للعميل على أمواله مع إجراء معاملاته المصرفية اليومية والحصول على جميع احتياجاته البنكية الأساسية، وذلك وفقا للضوابط الشرعية الإسلامية.

يتم فتح الحساب مجانًا، وبحد أدنى رصيد 100 جنيه مصري.

الحصول على عائد مميز يصرف بشكل شهري.

إعفاء من المصاريف الدورية المطبقة على الحساب خلال العام الأول، مع إعفائك من 50% من المصاريف بدءًا من العام الثاني.

إصدار بطاقة خصم فوري للسنة الأولى مجانًا مع إعفائك من 50% من مصاريف التجديد المعلنة بدءًا من العام الثاني.

سهولة التعامل على الحساب من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية على مدار اليوم 24/7.

إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل من خلال الخدمة الصوتية المقدمة من بنك مصر من خلال الاتصال بمركز الاتصال 19888.

إتاحة شراء شهادات ادخار بنك مصر خصمًا من حساب العميل وإضافة العائد للحساب تلقائيًا.

ومن جانب آخر يستفسر العديد من عملاء بنك مصر حول بطاقة ائتمان التيتانيوم ومدي امكانية السحب النقدي منها وما هي قيمة الفائدة المحتسبة في حالة السحب النقدي.

وفي ذلك الإطار أوضح بنك مصر أنه بالفعل يمكن السحب النقدي من بطاقة ائتمان التيتانيوم.

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