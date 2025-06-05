هل يمكن شراء شهادة من ماكينات ATM البنك الأهلي؟

يتزايد البحث حول إمكانية شراء شهادات الادخار من ماكينات الصراف الآلي ATM في البنك الأهلي كما هو الحال في بنك مصر.

وأوضح مسؤولون البنك الأهلي أنه غير متاح شراء شهادات الادخار عبر ماكينات الصراف الآلي ATM حاليًّا.

ويمكن للعملاء شراء الشهادات من خلال خدمة الأهلي نت / الأهلي موبيل البنكي عن طريق الضغط على "الودائع/الشهادات/الأوعية الادخارية" ثم الضغط على "إصدار الودائع/الشهادات/الأوعية" أو الشراء عن طريق زيارة أقرب فرع للبنك.

ومن جانب آخر كشف البنك الأهلي المصري عن عدد من الشروط والمستندات الواجبة لإتمام التمويل العقاري في فروع البنك للعملاء.

وأوضح البنك الأهلي أنه يشترط أن يكون المقترض مصري مقيم وألا تقل سنه عن 21 سنة في تاريخ المنح، ولا يتعدى سن 65 سنة لكافة الشرائح في تاريخ انتهاء التمويل أو بلوغ سن المعاش للموظفين أيهما أقرب وبحد أقصى 75 سنة في نهاية التمويل لأصحاب المعاشات فقط.



مدة العمل 6 أشهر للموظفين بالقطاع الخاص والحكومي، و12 شهرًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

تتراوح مدة القرض بين 5 - 30 سنة حسب نوع التمويل.

مصاريف فتح الحساب مجانًا.

مصاريف الاستعلام الائتماني مجانًا.

وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي.

ولا يتم تطبيق عمولة سداد معجل.

عمولة تأخير 2% على الأقساط مستحقة الدفع.

ومن جانب آخر تقدم محفظة البنك الأهلي فون كاش خدمات عديدة للعملاء.

وتشمل القائمة في الخدمات التي تقدمها خدمة الأهلي فون كاش ما يلي:

تحويل الأموال :

تحويل الأموال من محفظة البنك إلى أي محفظة أخرى داخل جمهورية مصر العربية بالعملة المحلية لحظيًّا.

الشراء عن طريق الإنترنت :

الشراء من خلال إنشاء بطاقة افتراضية للاستخدام مرة واحدة، صالحة لمدة 24 ساعة فقط يمكن استخدامها محليًّا.

خدمات فوري :

شحن رصيد ودفع فاتورة هاتفك المحمول والتبرعات وسداد خدمة الـ ADSL ودفع فواتير الكهرباء والماء والغاز وخدمات أخرى.

السحب والإيداع :

إيداع وسحب نقدي من خلال فروع البنك وماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك الأهلي المصري والبنوك الأخرى التي تحمل لوجو "ميزة" بالإضافة إلى منافذ فوري في كافة أنحاء الجمهورية.

شحن المحفظة:

يمكنك ربط بطاقات ميزة وماستركارد وفيزا (ائتمان – الخصم مباشر – المدفوعة مقدما – المرتبات) المصدرة من البنك الأهلي المصري على محفظة الفون كاش بنفسك لتغذية المحفظة مباشرة.

استقبال التحويلات البنكية:

استقبال التحويلات البنكية من أي حساب للمحفظة مباشرة.

خدمة المشتريات

يمكن إجراء عمليات شراء باستخدام رمز الاستجابة السريع عن طريق الفون كاش وللاستعلام عن قائمة التجار المتعاقدين مع البنك الأهلي المصري اضغط هنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.