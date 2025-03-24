الداخلية تنظم حفل إفطار جماعي لذوي القدرات الخاصة بالجزيرة

نظمت وزارة الداخلية، حفل إفطار جماعي بنادي الشرطة بالجزيرة لعدد من أعضاء إحدى مؤسسات رعاية ذوي القدرات الخاصة وذويهم، وذلك في ضوء حرص الوزارة على رعاية ذوي القدرات الخاصة فى مختلف المناسبات.

وكان لتلك الاحتفالية بالغ الأثر في إدخال البهجة والسرور عليهم، وأعرب القائمين على المؤسسة عن خالص تقديرهم لوزارة الداخلية وتوجهوا بالشكر لرجال الشرطة على مساهمتهم في تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة وكافة أطياف المجتمع.

ويأتي ذلك تأكيدًا على الدور المجتمعى لوزارة الداخلية الذي يهدف إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وبمناسبة شهر رمضان المبارك.

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