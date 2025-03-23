هل ورق الجوافة يساعد في علاج نزلات البرد؟

يعتقد البعض أن استخدام مشروبات الأعشاب مثل اليانسون والنعناع وأوراق الجوافة تساعد في علاج نزلات البرد والسعال.

وقال الدكتور أمجد الخولي استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية إن ورق الجوافة لا يساعد في علاج نزلات البرد مشيرا الي انها لا تصلح أن تكون علاج بل يجب تناول أدوية مخصصة للبرد خاصة لكبار السن ومرضي ضعف المناعة.

الجوافة

وتحتوي ثمار الجوافة وأوراقها على عناصر غذائية، بما في ذلك فيتامين ج والبوتاسيوم، والتي قد تُساعد في دعم صحة القلب والجهاز الهضمي وأجهزة الجسم الأخرى.

الجوافة ثمارها بيضاوية الشكل، ذات قشرة خضراء فاتحة أو صفراء، وتستخدم أوراق الجوافة كشاي أعشاب، ومستخلصها كمكمل غذائي.

ثمار الجوافة غنية بشكل مذهل بمضادات الأكسدة، وفيتامين ج، والبوتاسيوم، والألياف، هذا المحتوى الغذائي الرائع يمنحها فوائد صحية عديدة.

وتتضمن فوائد أوراق الجوافة

١. قد يساعد على خفض مستويات السكر في الدم

تشير بعض الأدلة إلى أن الجوافة تُحسّن التحكم في سكر الدم.

وجدت العديد من الدراسات أن مستخلص أوراق الجوافة يُحسّن مستويات السكر في الدم، والتحكم فيه على المدى الطويل، ومقاومة الأنسولين

٢. تُعزز صحة القلب

قد تُساعد الجوافة على تعزيز صحة القلب بطرقٍ عديدة.

يعتقد العديد من العلماء أن المستويات العالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات في أوراق الجوافة قد تُساعد على حماية القلب من أضرار الجذور الحرة

كما يُعتقد أن المستويات العالية من البوتاسيوم والألياف القابلة للذوبان في الجوافة تُساهم في تحسين صحة القلب.

٣. قد يُساعد في تخفيف أعراض الدورة الشهرية

تُعاني العديد من النساء من عسر الطمث، وهو أعراض مؤلمة مصاحبة للدورة الشهرية، مثل تقلصات المعدة.

ومع ذلك، هناك بعض الأدلة على أن مستخلص أوراق الجوافة قد يُخفف من شدة آلام تقلصات الدورة الشهرية.

كانت وجهت وزارة الصحة نصائح للوقاية من الإصابة بنزلات البرد في الأيام شديدة البرودة

نصائح وزارة الصحة لمواجهة الأيام شديدة البرودة

وتضمنت نصائح وزارة الصحة:

١- احرص على ارتداء ملابس ثقيلة ويفضل أن تكون متعددة الطبقات حتى تحافظ على حرارة الجسم.

٢- تناول طعام صحي يمدك بالطاقة مع شرب المشروبات الساخنة.

٣- حافظ على ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة باستمرار.

وأكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح وجود فرق بين فيروس الإنفلونزا ونزلات البرد.

وأشار إلى أن فيروس الإنفلونزا خطير يسبب مضاعفات ووفيات لذا من الضروري الحصول على تطعيم الإنفلونزا للحماية من مضاعفات فيروس الإنفلونزا لافتا الي أن الحصول على تطعيم الإنفلونزا لا يمنع الإصابة بنزلة البرد.



وأكد أن نزلة البرد بسيطة ولا تمثل خطورة على المصاب بها موجها عددا من النصائح للحماية من نزلات البرد والإنفلونزا في موسم الشتاء خاصة لطلاب المدارس منها:

١- ارتداء ملابس قطنية بدلا من الصوفية التي تسبب صدمة حرارية عند خلعها



٢- تناول وجبة غذائية قبل الذهاب للمدرسة



٣- شرب الماء قبل النزول للمدرسة



٤- عدم التعرض لهواء بارد مباشرة



٥- الحرص علي غسيل الأنف باستمرار



٦- استخدام بخاخات الكورتيزون لمرضى حساسية الأنف والصدر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.