اليانسون يخفف اضطرابات الجهاز الهضمي ويقوي المناعة

فوائد اليانسون، اليانسون من الأعشاب العطرية الشهيرة التي لها شعبية كبيرة على مستوى العالم لشهرته الواسعة بفاعليته فى علاج نزلات البرد والانفلونزا.

وفوائد اليانسون، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن اليانسون هو نبات عشبي عطري يستخدم منذ آلاف السنين في الطب الشعبي والطب البديل، وتستخدم بذوره في تحضير مشروبات دافئة.

كما تدخل في صناعة الأدوية والعطور، ويتميز بطعمه الحلو ورائحته القوية المشابهة لعرق السوس، ويحتوي على زيوت طيارة ومواد فعالة تمنحه العديد من الفوائد الصحية والجمالية.

فوائد اليانسون للصحة

فوائد اليانسون للصحة

وأضافت منى، أن من فوائد اليانسون للصحة:-

يعتبر اليانسون من أفضل الأعشاب التي تساعد على تحسين عملية الهضم، إذ يعمل على تقليل الانتفاخ والغازات، وتهدئة التقلصات المعوية، وعلاج عسر الهضم، وتحفيز إفراز الإنزيمات الهضمية.

يحتوي اليانسون على مركبات مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله مفيد في الوقاية من العدوى، وتعزيز مناعة الجهاز الهضمي، وتقليل نمو البكتيريا الضارة في الأمعاء، وتهدئة السعال وتحسين صحة الجهاز التنفسي

يستخدم اليانسون في علاج نزلات البرد والسعال، وذلك لأنه يذيب البلغم، ويخفف احتقان الحلق، ويساعد على تهدئة السعال الجاف، وتقليل آلام الدورة الشهرية

من الاستخدامات الشائعة لليانسون بين النساء تخفيف التشنجات المصاحبة للدورة الشهرية، وتنظيم الدورة لدى بعض النساء، وتحسين المزاج وتقليل التوتر أثناء الحيض.

كثير من الأمهات يقدمن شاي اليانسون للرضع للمساعدة في تهدئة المغص، والتخلص من الغازات، وتحسين النوم، ولكن ينصح بعدم إعطاء الرضع كميات كبيرة منه، ويفضل استشارة الطبيب قبل الاستخدام.

اليانسون يحتوي على خصائص مهدئة تساعد في تقليل الأرق، والاسترخاء، وتحسين جودة النوم.

بعض الدراسات أشارت إلى أن تناول اليانسون بانتظام قد يساعد في خفض نسبة السكر في الدم، ويساهم في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، خاصة لمرضى السكري من النوع الثاني.

يساعد اليانسون في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، وتحسين الدورة الدموية، وتقوية عضلة القلب.

بفضل مضادات الأكسدة الموجودة في اليانسون، فإنه يقاوم علامات الشيخوخة، ويساعد في ترطيب البشرة، ويقلل من التهابات الجلد.

يستخدم زيت اليانسون أو مغليه للعناية بالشعر لأنه يقوي الجذور، ويحفز نمو الشعر، ويقلل من تساقطه.

مضغ بذور اليانسون أو شربه كمشروب يمكن أن ينعش النفس، ويقضي على الروائح الكريهة الناتجة عن مشاكل الهضم أو الفم.

محاذير تناول اليانسون

وتابعت، رغم فوائد اليانسون العديدة، يجب الحذر منه، لأسباب عديدة، منها:-

الإفراط في تناوله، خاصة للحوامل والمرضعات.

احتمال التفاعل مع أدوية معينة مثل مميعات الدم أو أدوية الهرمونات.

ظهور حساسية عند بعض الأشخاص تجاه مكوناته.

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