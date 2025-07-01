الثلاثاء 01 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

اليانسون يخفف اضطرابات الجهاز الهضمي ويقوي المناعة

اليانسون
اليانسون

فوائد اليانسون، اليانسون من الأعشاب العطرية الشهيرة التي لها شعبية كبيرة على مستوى العالم لشهرته الواسعة بفاعليته فى علاج نزلات البرد والانفلونزا.

وفوائد اليانسون، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن اليانسون هو نبات عشبي عطري يستخدم منذ آلاف السنين في الطب الشعبي والطب البديل، وتستخدم بذوره في تحضير مشروبات دافئة. 

كما تدخل في صناعة الأدوية والعطور، ويتميز بطعمه الحلو ورائحته القوية المشابهة لعرق السوس، ويحتوي على زيوت طيارة ومواد فعالة تمنحه العديد من الفوائد الصحية والجمالية.

 

فوائد اليانسون للصحة 
فوائد اليانسون للصحة 

فوائد اليانسون للصحة 

وأضافت منى، أن من فوائد اليانسون للصحة:-

  • يعتبر اليانسون من أفضل الأعشاب التي تساعد على تحسين عملية الهضم، إذ يعمل على تقليل الانتفاخ والغازات، وتهدئة التقلصات المعوية، وعلاج عسر الهضم، وتحفيز إفراز الإنزيمات الهضمية.
  • يحتوي اليانسون على مركبات مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله مفيد في الوقاية من العدوى، وتعزيز مناعة الجهاز الهضمي، وتقليل نمو البكتيريا الضارة في الأمعاء، وتهدئة السعال وتحسين صحة الجهاز التنفسي
  • يستخدم اليانسون في علاج نزلات البرد والسعال، وذلك لأنه يذيب البلغم، ويخفف احتقان الحلق، ويساعد على تهدئة السعال الجاف، وتقليل آلام الدورة الشهرية
  • من الاستخدامات الشائعة لليانسون بين النساء تخفيف التشنجات المصاحبة للدورة الشهرية، وتنظيم الدورة لدى بعض النساء، وتحسين المزاج وتقليل التوتر أثناء الحيض.
  • كثير من الأمهات يقدمن شاي اليانسون للرضع للمساعدة في تهدئة المغص، والتخلص من الغازات، وتحسين النوم، ولكن ينصح بعدم إعطاء الرضع كميات كبيرة منه، ويفضل استشارة الطبيب قبل الاستخدام.
  • اليانسون يحتوي على خصائص مهدئة تساعد في تقليل الأرق، والاسترخاء، وتحسين جودة النوم.
  • بعض الدراسات أشارت إلى أن تناول اليانسون بانتظام قد يساعد في خفض نسبة السكر في الدم، ويساهم في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، خاصة لمرضى السكري من النوع الثاني.
  • يساعد اليانسون في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، وتحسين الدورة الدموية، وتقوية عضلة القلب.
  • بفضل مضادات الأكسدة الموجودة في اليانسون، فإنه يقاوم علامات الشيخوخة، ويساعد في ترطيب البشرة، ويقلل من التهابات الجلد.
  • يستخدم زيت اليانسون أو مغليه للعناية بالشعر لأنه يقوي الجذور، ويحفز نمو الشعر، ويقلل من تساقطه.
  • مضغ بذور اليانسون أو شربه كمشروب يمكن أن ينعش النفس، ويقضي على الروائح الكريهة الناتجة عن مشاكل الهضم أو الفم.

محاذير تناول اليانسون 

وتابعت، رغم فوائد اليانسون العديدة، يجب الحذر منه، لأسباب عديدة، منها:-

  • الإفراط في تناوله، خاصة للحوامل والمرضعات.
  • احتمال التفاعل مع أدوية معينة مثل مميعات الدم أو أدوية الهرمونات.
  • ظهور حساسية عند بعض الأشخاص تجاه مكوناته.
txt

فوائد الكاكاو، يحسن المزاج والذاكرة ويحمي من الاكتئاب وألزهايمر

txt

فوائد زيت الزيتون للشعر، يحل جميع مشكلاته في وقت قياسي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اليانسون فوائد اليانسون فوائد اليانسون للصحة محاذير تناول اليانسون صحة الصحة الدكتورة منى أيمن

مواد متعلقة

فوائد البنجر، لإنقاص الوزن وصحة القلب وجمال البشرة

فوائد طبق العاشوراء ونصائح لتناولها بطرق صحية

فوائد النعناع، يساعد على التركيز ويقلل من إجهادك وتوترك

7 فوائد صحية للريحان، تقوية الجهاز المناعي وتقليل التوتر الأبرز

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار سجائر مارلبورو وميريت وLM بدءا من اليوم

حادث طفلة يهز تونس، لحظة العثور على جثة الطفلة مريم أنيس بعد 3 أيام فى عرض البحر (فيديو)

النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار القديم

"عايزة فلوسي وإلا"، معجبة مغربية تهدد شيرين عبد الوهاب بهذه الطريقة

تركي آل الشيخ يسخر من جوارديولا بعد الهزيمة أمام الهلال، ومدرب السيتي يرد

تناقض في موقف الوفد بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

توفير شقق للمستأجرين في كمبوندات يثير خلافا بجلسة الإيجار القديم بالنواب

جدول صرف المعاشات بعد الزيادة الأخيرة

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية اليوم

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 1-7-2025

5280 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

نتيجة تحليل المخدرات النهائية لسائق "التريلا" المتسبب في مصرع فتيات المنوفية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. صالح ومعجزة الناقة

تفسير حلم شرب ماء البحر في المنام وعلاقته بالنجاح والرزق الوفير

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بقدوم الخير والاستقرار العاطفي

المزيد
الجريدة الرسمية