التصعيد حتمي وإسرائيل ستفشل، جنرال أمريكي سابق يكشف أسرارا خطيرة للضربة الأمريكية على إيران

كشف الجنرال السابق في الجيش الأمريكي، دوجلاس ماكجريجور، عن أسرار خطيرة للضربة الأمريكية التي نفذتها على المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدًا أن الضربة الأمريكية لم تحقق شيئا على أرض الواقع، ولم تتسبب في إلحاق أي أذي بإيران أو برنامجها النووي.

حرب إسرائيل من أجل التفوق اليهودي في الشرق الأوسط ستفشل

وأكد دوجلاس ماكجريجور أن التصعيد حتمي، لكن إيران، وليست واشنطن، هي من ستتحكم فيه، وأن حرب إسرائيل من أجل التفوق اليهودي في الشرق الأوسط ستفشل، وستفشل واشنطن معها، كما ستفشل الحرب ضد إيران لأنها حربٌ ظالمة، وسيضمن العالم فشلها.

الضربة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، فيتو

وقال دوجلاس ماكجريجور في تحليله لـ الضربة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية: "في الحادي والعشرين من يونيو، يومٌ سيخلّد في الذاكرة، قاد الرئيس ترامب الشعب الأمريكي إلى حربٍ مع إيران. ما هي رسالة ترامب للأمريكيين؟ قصف المنشآت النووية الإيرانية الثلاث هو كل ما تستطيع القوات الأمريكية فعله، إلا إذا تجرأ الإيرانيون على الرد. في هذه الحالة، يتوعد ترامب بتدمير إيران. أمرٌ سخيف".

وكشف دوجلاس ماكجريجور عن أسرار الضربة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية فقال: "شنت واشنطن عملية بيرل هاربر الخاصة بها. نفذت القوات الجوية والبحرية الأمريكية ضربات مُعدّة مسبقًا ضد بعض الأهداف الإيرانية "الحيوية". ثم انسحبت القوات الأمريكية، منتظرةً استسلام طهران، كما حدث مع اليابانيين في ديسمبر 1941. تُحاكي عقلية ترامب عقلية إسرائيل عندما هاجمت إيران الأسبوع الماضي، لكن إيران لم تنهار بعد الهجوم الإسرائيلي المفاجئ".

طهران لن ترضخ لخطوات واشنطن

وكشف دوجلاس ماكجريجور أن "طهران لن ترضخ لخطوات واشنطن الافتتاحية. وتشير التقييمات الأولية لفعالية الضربات إلى أنه لم يُدمر أي شيء ذي أهمية. المنشآت؟ خالية من البشر. خالية من أجهزة الطرد المركزي واليورانيوم المخصب. لكن، عدم وجود أضرار؟ هذا ليس مهمًا بعد. إنه سؤال لا أحد في واشنطن يهتم بالإجابة عليه".

المنشآت النووية الإيرانية، فيتو



وعن مخاوفه قال الجنرال السابق بالجيش الأمريكي: "ينتظر العالم الآن رد إيران. قادة طهران ليسوا متهورين أو متسرعين. ستكون ضربتهم المضادة مدروسة، وربما حاسمة. ولا شك أن إيران سترد. ستفعل ذلك بطرق لم تتوقعها واشنطن، لماذا؟".

وعن سر الرد الإيراني على الضربة الأمريكية بشكل غير متوقع، قال دوجلاس ماكجريجور: "طهران تسيطر على التفوق السياسي والأخلاقي. إسرائيل انتهكت القانون الدولي. برنامج قتل جماعي في غزة. دعمت النظام المجرم بقيادة داعش في سوريا. قتلت المسيحيين. قتلت أقليات أخرى. هجوم إسرائيل غير المبرر على إيران. هذه حقائق لا تقبل الجدل".

وأكد ماكجريجور أن "التصعيد حتمي، لكن إيران، وليست واشنطن، هي من ستتحكم فيه. هل تذكرون الحوثيين من اليمن وحربهم مع السعودية؟ لقد هاجموا حقول النفط السعودية مرارًا وتكرارًا. الآن، أصبحت إيران أوسع نطاقًا بكثير. صواريخ باليستية أكثر بكثير. محطات تحلية مياه. جميع أنحاء الخليج العربي في مرمى نيران الحوثيين. كما أنها في مرمى صواريخ إيران. يعتمد الملايين عليهم للحصول على الماء".

البرلمان الإيراني يصوت على إغلاق مضيق هرمز

وتابع دوجلاس ماكجريجور قائلًا: "صوّت البرلمان الإيراني مؤخرًا على إغلاق مضيق هرمز. لن تتفاعل الأسواق حتى صباح الاثنين، لكنها ستصاب بالذعر. لا محالة، سترتفع أسعار النفط ارتفاعًا حادًا. أما العواقب المالية على الأمريكيين؟ ستكون وخيمة في نهاية المطاف. يمرّ برميل واحد من كل خمسة براميل نفط يوميًا عبر مضيق هرمز".

وقال ماكجريجور: "أمضت واشنطن ستة أشهر في قصف الحوثيين. ثم استسلمت. لن يكون الانسحاب من الحرب مع إيران سهلًا".

صور منشأة فوردو الإيرانية، فيتو



وأوضح جنرال الجيش الأمريكي السابق "حذّر رئيس الوزراء الروسي ميدفيديف من أن دولًا عديدة مستعدة الآن لنقل التكنولوجيا النووية إلى إيران. قاعدة بسيطة: الدول التي تمتلك أسلحة نووية لا تُقصف. انظروا إلى كوريا الشمالية. الدول التي لا تمتلكها؟ تُقصف. العراق وليبيا، والآن إيران، تُثبت ذلك. هذا هو الدرس الشامل للعالم خارج حدود أمريكا".

وعن مدى احتياج إيران لإغلاق باب المندب قال دوجلاس ماكجريجور: "صوّت البرلمان الإيراني على إغلاق مضيق هرمز، لكن طهران ليست بحاجة لإغلاقه رسميًا. ستفعل ذلك شركات الشحن. إذا كان خطر فقدان ناقلات النفط كبيرًا جدًا، فستُصرّ شركات التأمين على ذلك. سيتباطأ إنتاج النفط العالمي، وسيكون التأثير على الصناعات المعتمدة على المنتجات البترولية كارثيًا".

فشل إسرائيل وأمريكا بعد الضربة الأمريكية على إيران

وعن عواقب الضربة الأمريكية قال ماكجريجور: "هذا هو "تقييم أضرار المعركة" الحقيقي. ستبقى عواقبه ملموسة لعقود. ترامب دعا أمريكا للتو للحرب. والآن، على الأمريكيين الاستعداد لها. عبر عشرات الملايين من الأجانب حدودنا بشكل غير قانوني بين عامي 2020 و2025. من الغباء أن تتجاهل واشنطن الاحتمال الكبير لوجود خلايا نائمة للإرهاب الإسلامي هنا. لا شك أن عصابات المخدرات ستكون سعيدة بالتعاون معهم ضد أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية".

فشل الضربة الأمريكية على منشآت إيران النووية، فيتو



وأضاف ماكجريجور "قال ديتريش بونهوفر، القس الألماني الذي قاوم نظام هتلر وأُعدم في النهاية على يد النازيين، إن الشر يحمل في طياته بذور تقويضه. لكن بونهوفر حذّر من الغباء، إذ إن أصحاب النوايا الحسنة لا حول لهم ولا قوة".

واستطرد ماكجريجور فقال: "أوضح بونهوفر السبب قائلًا: "في مواجهة الغباء، نحن عُزّل. لا الاحتجاجات ولا استخدام القوة يُجدي نفعًا هنا؛ فالمبررات تُهمل؛ والحقائق التي تُناقض الأحكام المسبقة لا داعي لتصديقها- في مثل هذه اللحظات، يُصبح الشخص الغبي ناقدًا - وعندما تكون الحقائق دامغة، تُهمل باعتبارها تافهة، وعرضية. في كل هذا، يكون الشخص الغبي، على عكس الشخص الخبيث، راضيًا تمامًا عن نفسه، ولأنه سريع الانفعال، يُصبح خطيرًا بهجومه".



وعن دعم واشنطن لإسرائيل، قال دوجلاس ماكجريجور: "قررت الطبقة السياسية الحاكمة في واشنطن، وليس الرئيس ترامب وحده، دعم إسرائيل في حربها ضد إيران دعمًا مطلقًا. إن خوض الحرب متى وأينما تُملي إسرائيل، ولأسباب تُقررها، هو غباء. إنه أسوأ من غباء. إنه غباءٌ مُستمر. ستفشل حرب إسرائيل من أجل التفوق اليهودي في الشرق الأوسط، وستفشل واشنطن معها. ستفشل الحرب ضد إيران لأنها حربٌ ظالمة، وسيضمن العالم فشلها".



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