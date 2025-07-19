الأزهر يستعد لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية.. مراكز التصحيح تنتهي من عملها.. بدء مراحل الرصد والمراجعة.. تعليمات خاصة لمراعاة مصلحة الطلاب.. وخطوات الحصول على النتيجة فور ظهورها

اختتمت أمس الجمعة أعمال تصحيح أوراق امتحانات الثانوية الأزهرية، حيث يستعد قطاع المعاهد الأزهرية لبدء أعمال الرصد والمراجعة والتي تستمر نحو 10 أيام، ليتم إعلان النتيجة أواخر شهر يوليو الجاري، أو أول شهر أغسطس القادم.

أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية انطلقت الأحد الماضي، وشارك فيها 22399 معلمًا، للتصحيح في 16 مركزًا على مستوى الجمهورية، وهى: (القاهرة - القليوبية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - الدقهلية - البحيرة - الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر)، وسط رقابة مشددة من قيادات الأزهر لضمان الالتزام الكامل بالدقة والشفافية، وقد وجّهت مشيخة الأزهر بضرورة مراجعة أوراق الإجابة أكثر من مرة، خاصة في المواد التي تضم أسئلة مقالية، للتأكد من منح كل طالب حقه دون أي خطأ.

أرقام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

خاض امتحانات هذا العام نحو 173 ألفًا و808 طلاب وطالبات، موزعين على مختلف الشعب، حيث بلغ عدد طلاب القسم الأدبي حوالي 100 ألف طالب، بينما بلغ عدد طلاب القسم العلمي أكثر من 73 ألفًا. وتمت الامتحانات داخل 577 لجنة موزعة على جميع المحافظات، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

حرصًا على سهولة الاستعلام، ستتاح النتيجة فور اعتمادها عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف من خلال هذا الرابط ، حيث يمكن للطلاب الدخول للموقع الرسمي وإدخال رقم الجلوس لمعرفة الدرجات في جميع المواد، دون الحاجة للذهاب إلى المعاهد.

الخطوة التالية بعد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

بعد اعتماد النتيجة، ستبدأ مرحلة التنسيق الإلكتروني للتقديم في كليات جامعة الأزهر بجميع فروعها، مع فتح باب اختبارات القدرات لبعض الكليات مثل التربية الرياضية، اللغات والترجمة، رياض الأطفال، والتربية الفنية والخاصة، لضمان اختيار الطلاب المؤهلين لهذه التخصصات.

المعاهد الأزهرية: التزام بالعدالة وتكافؤ الفرص

وأكدت مسؤولي قطاع المعاهد الأزهرية أن كل الإجراءات تتم وفق معايير دقيقة تراعي العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع تأكيد سرية عمليات التصحيح والمراجعة حتى إعلان النتيجة رسميًّا.

ومن جانبه أكد الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن تعليمات فضيلة الإمام الأكبر تؤكد دائمًا على ضرورة أن يشعر كل طالب بأن حقه مصون، وأن مستقبله الأكاديمي يتم تقييمه في بيئة نزيهة وعادلة، وبضرورة النظر في كل كلمة في أوراق الإجابة حفظًا لمستقبل أبنائنا الطلَّاب، موضحًا أنَّ قطاع المعاهد الأزهرية لا يدَّخر جهدًا في توفير أجواء مريحة ومحفزة داخل مراكز التصحيح.

الاستعلام عن نتيجة 3 ثانوي أزهر أدبي وعلمي

وفيما يلي نقدم خطوات الاستعلام عن نتيجة 3 ثانوي أزهر أدبي وعلمي، بعد زيادة عمليات البحث عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2025:

الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية

تتجه إلى الصفحة الرئيسية

تظهر العديد من الأيقونات

قم باختيار أيقونة الخدمات.

اضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الأزهرية

اختر أيقونة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025.

انتقل إلى صفحة تسجيل البيانات وقم بكتابة بياناتك منها رقم الجلوس بشكل صحيح ودقيق في الخانات المخصصة منها رقم الجلوس.

اضغط على أيقونة عرض النتيجة.

تظهر درجات الطالب في نتيجة 3 ثانوي أزهر أدبي وعلمي.

مجموع درجات الثانوية الأزهرية 2025

وفيما يتعلق بتوزيع درجات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025، تبلغ الدرجة النهائية للقسم العلمي 650 درجة موزعة بين المواد الشرعية، اللغوية، والثقافية، بينما تبلغ درجة النجاح للقسم الأدبي 315 من إجمالي 630 درجة.

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