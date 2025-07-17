رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس

تواصل لجان التصحيح بقطاع المعاهد الأزهرية أعمالها على قدم وساق استعدادًا لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025، وسط متابعة دقيقة من قيادات الأزهر لضمان الدقة والشفافية في جميع مراحل التصحيح ورصد الدرجات.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة رسميًا خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري أو مع بداية شهر أغسطس، بعد اعتمادها من مشيخة الأزهر في مؤتمر صحفي يعلن خلاله نسب النجاح وأوائل الطلاب على مستوى الجمهورية.

وتتم أعمال التصحيح في مراكز مخصصة تضم آلاف المصححين، مع الالتزام الكامل بالمعايير الدقيقة التي حددها قطاع المعاهد الأزهرية، حيث يتم مراجعة الأوراق أكثر من مرة لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل.

وانطلقت أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية الأحد الماضي ويشارك فيها ٢٢٣٩٩ معلمًا، للتصحيح في ١٦ مركزًا على مستوى الجمهورية، وهم: (القاهرة - القليوبية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - الدقهلية - البحيرة - الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر).

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام نحو 173 ألفًا و808 طلاب وطالبات موزعين على الأقسام المختلفة، حيث أدى طلاب القسم الأدبي الامتحانات بعدد يقارب 100 ألف طالب، في حين بلغ عدد طلاب القسم العلمي أكثر من 73 ألف طالب وطالبة، داخل 577 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

وسيتم إتاحة النتيجة فور اعتمادها رسميًا عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، حيث يمكن للطلاب الدخول إلى الموقع المخصص، وإدخال رقم الجلوس للحصول على تفاصيل الدرجات في جميع المواد.

ومن المنتظر أن تبدأ بعد إعلان النتيجة مباشرة إجراءات التنسيق الإلكتروني للالتحاق بكليات جامعة الأزهر، مع فتح باب اختبارات القدرات لبعض الكليات التي تتطلب ذلك مثل كليات التربية الرياضية واللغات والترجمة ورياض الأطفال والتربية الفنية والخاصة.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أن العمل مستمر على مدار الساعة للانتهاء من النتيجة في أقرب وقت ممكن، وأن جميع الإجراءات تتم في سرية تامة وفقًا للمعايير المعتمدة، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وفي وقت سابق أجرى قيادات قطاع المعاهد الأزهرية، زيارات تفقديَّة لمراكز التصحيح على مستوى الجمهوريَّة؛ بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث تفقَّد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد، مركز تصحيح الأقصر، وتفقد الشيخ عوض الله عبد العال، وكيل القطاع لشؤون الخدمات، مركز تصحيح القاهرة.

وخلال جولته، شدَّد الشيخ أيمن عبد الغني على أن أعمال التصحيح أمانة عظيمة تتعلَّق بمستقبل طلابنا، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يولي مرحلة التصحيح عناية فائقة؛ حيث يتم التنبيه بشكل مستمر على ضرورة الالتزام بمعايير الدقة والعدل والانضباط، مع مراعاة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأضاف رئيس القطاع أن تعليمات فضيلة الإمام الأكبر تؤكد دائمًا ضرورة أن يشعر كل طالب بأن حقه مصون، وأن مستقبله الأكاديمي يتم تقييمه في بيئة نزيهة وعادلة، وبضرورة النظر في كل كلمة في أوراق الإجابة حفظًا لمستقبل أبنائنا الطلَّاب، موضحًا أنَّ قطاع المعاهد الأزهرية لا يدَّخر جهدًا في توفير أجواء مريحة ومحفزة داخل مراكز التصحيح.

من جانبه، أوضح الشيخ عوض الله عبد العال أنَّ الجولات التفقدية تهدف إلى متابعة الأداء عن قرب، والاطمئنان على حسن سير العمل، والاستماع إلى الملاحظات والمقترحات من داخل غرف التصحيح، مؤكدًا أن المتابعة المستمرة تضمن تصحيحًا أكثر دقة وشفافية، وتمنع أية أخطاء قد تضر بمصلحة الطالب.

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